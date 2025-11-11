«Киевстар» сообщает о росте прибыли на 20%: акции на NASDAQ отреагировали положительно

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 ноября 2025, 15:55 Читати українською

«Киевстар» сообщает о росте прибыли на 20%: акции на NASDAQ отреагировали положительно

Группа «Киевстар» продемонстрировала сильные финансовые результаты в третьем квартале 2025 года, достигнув роста общего дохода на 20,9% и EBITDA на 21,5% в гривне. Ключевым драйвером этого роста стало стремительное развитие цифрового направления, в частности консолидация сервиса такси Uklon, в результате чего доля цифровых доходов достигла 11,9% от общего объема. Об этом говорится в финансовом отчете группы.

Группа «Киевстар» продемонстрировала сильные финансовые результаты в третьем квартале 2025 года, достигнув роста общего дохода на 20,9% и EBITDA на 21,5% в гривне.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Финансовые показатели квартала

Общий доход «Киевстара» за третий квартал (июль-сентябрь) вырос до 12,3 млрд грн (+20,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В долларовом эквиваленте доход вырос на 19,8% до $297 млн.

Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) вырос на 21,5% до 7,1 млрд грн ($171 млн), с высокой рентабельностью EBITDA на уровне 57,6%.

Компания сообщила о скорректированной чистой прибыли в размере $73 млн. В то же время в отчете отражен неаудированный убыток в $89 млн. Это объясняется единовременным неденежным (бухгалтерским) списанием в размере $162 млн, связанным с выходом компании на американскую биржу Nasdaq.

Рост также поддержал стабильный телеком-бизнес: средний доход на одного мобильного абонента (ARPU) вырос на 14,0% до 153,1 грн.

Экосистема и вклад Uklon

Главным катализатором роста стало цифровое направление. Прямой доход от цифровых услуг взлетел на 531% (до 1,46 млрд грн), достигнув 11,9% в структуре общих доходов.

Основным фактором этого скачка стала консолидация сервиса такси Uklon, сделка по приобретению которого была закрыта в апреле 2025 года. За третий квартал Uklon обеспечил:

  • 24,7 млн долларов дохода
  • $9,1 млн EBITDA
  • 6,7 млн долларов прибыли

Общее количество пользователей «мультиплей» (использующих связь и хотя бы один цифровой сервис) выросло на 24,8% до 6,6 млн человек.

Стратегические инициативы и прогноз

Компания напомнила о своих ключевых стратегических шагах:

  • Листинг на NASDAQ: 15 августа «Киевстар» стал первой украинской компанией, прошедшей листинг на фондовой бирже США.
  • Starlink Direct to Cell: Был проведен первый в Украине тест технологии спутниковой связи напрямую на мобильный телефон; запуск услуги ожидается в конце 2025 года.
  • Украинский LLM: Продолжается работа над созданием первой национальной крупной языковой модели в партнерстве с Министерством цифровой трансформации.
  • По итогам 2025 года «Киевстар» ожидает рост доходов в гривне на 24−27% и рост EBITDA на 23−26%.

Реструктуризация и инвестиционный план

Появление Kyivstar Group Ltd. на бирже Nasdaq (тикер: KYIV) в августе 2025 года стало возможным благодаря отделению (spin-off) украинского бизнеса от его материнской компании — глобального телекоммуникационного холдинга VEON.

Эта реструктуризация является частью масштабного инвестиционного плана VEON и «Киевстар» в Украину на сумму $1 миллиард на 2023−2027 годы. Приобретение Uklon в апреле 2025 года (стоимость сделки оценивалась в $90−110 млн) стало ключевым шагом в этой стратегии, сигнализирующим о трансформации «Киевстара» из традиционного мобильного оператора в диверсифицированную технологическую компанию, которая уже конкурирует в отраслях ride-hailing (такси) и финтеха.

Реакция рынка

Акции Kyivstar на фондовой бирже NASDAQ выросли на 7% за день, демонстрируя восстановление после падения, которое началось в начале ноября.

Источник: Google

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Ярослав Голобородько и 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами