«Киевстар» сообщает о росте прибыли на 20%: акции на NASDAQ отреагировали положительно

Группа «Киевстар» продемонстрировала сильные финансовые результаты в третьем квартале 2025 года, достигнув роста общего дохода на 20,9% и EBITDA на 21,5% в гривне. Ключевым драйвером этого роста стало стремительное развитие цифрового направления, в частности консолидация сервиса такси Uklon, в результате чего доля цифровых доходов достигла 11,9% от общего объема. Об этом говорится в финансовом отчете группы.

Финансовые показатели квартала

Общий доход «Киевстара» за третий квартал (июль-сентябрь) вырос до 12,3 млрд грн (+20,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В долларовом эквиваленте доход вырос на 19,8% до $297 млн.

Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) вырос на 21,5% до 7,1 млрд грн ($171 млн), с высокой рентабельностью EBITDA на уровне 57,6%.

Компания сообщила о скорректированной чистой прибыли в размере $73 млн. В то же время в отчете отражен неаудированный убыток в $89 млн. Это объясняется единовременным неденежным (бухгалтерским) списанием в размере $162 млн, связанным с выходом компании на американскую биржу Nasdaq.

Рост также поддержал стабильный телеком-бизнес: средний доход на одного мобильного абонента (ARPU) вырос на 14,0% до 153,1 грн.

Экосистема и вклад Uklon

Главным катализатором роста стало цифровое направление. Прямой доход от цифровых услуг взлетел на 531% (до 1,46 млрд грн), достигнув 11,9% в структуре общих доходов.

Основным фактором этого скачка стала консолидация сервиса такси Uklon, сделка по приобретению которого была закрыта в апреле 2025 года. За третий квартал Uklon обеспечил:

24,7 млн долларов дохода

$9,1 млн EBITDA

6,7 млн долларов прибыли

Общее количество пользователей «мультиплей» (использующих связь и хотя бы один цифровой сервис) выросло на 24,8% до 6,6 млн человек.

Стратегические инициативы и прогноз

Компания напомнила о своих ключевых стратегических шагах:

Листинг на NASDAQ: 15 августа «Киевстар» стал первой украинской компанией, прошедшей листинг на фондовой бирже США.

Starlink Direct to Cell: Был проведен первый в Украине тест технологии спутниковой связи напрямую на мобильный телефон; запуск услуги ожидается в конце 2025 года.

Украинский LLM: Продолжается работа над созданием первой национальной крупной языковой модели в партнерстве с Министерством цифровой трансформации.

По итогам 2025 года «Киевстар» ожидает рост доходов в гривне на 24−27% и рост EBITDA на 23−26%.

Реструктуризация и инвестиционный план

Появление Kyivstar Group Ltd. на бирже Nasdaq (тикер: KYIV) в августе 2025 года стало возможным благодаря отделению (spin-off) украинского бизнеса от его материнской компании — глобального телекоммуникационного холдинга VEON.

Эта реструктуризация является частью масштабного инвестиционного плана VEON и «Киевстар» в Украину на сумму $1 миллиард на 2023−2027 годы. Приобретение Uklon в апреле 2025 года (стоимость сделки оценивалась в $90−110 млн) стало ключевым шагом в этой стратегии, сигнализирующим о трансформации «Киевстара» из традиционного мобильного оператора в диверсифицированную технологическую компанию, которая уже конкурирует в отраслях ride-hailing (такси) и финтеха.

Реакция рынка

Акции Kyivstar на фондовой бирже NASDAQ выросли на 7% за день, демонстрируя восстановление после падения, которое началось в начале ноября.

