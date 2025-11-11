Европейская система штрафных баллов может появиться в Украине: что изменится для водителей

Украина готовится ввести систему штрафных баллов за нарушение ПДД. Такая практика уже много лет успешно действует в большинстве стран Европейского союза. Ее главная цель — сделать дороги более безопасными, уменьшить количество ДТП и мотивировать водителей соблюдать правила, пишет Visit Ukraine.

Как работает система баллов в Европе

Европейская система базируется на простом принципе: каждое нарушение правил имеет определенную «стоимость» в списываемых или накапливающихся баллах. Когда водитель превышает установленный предел, он автоматически теряет право управления транспортным средством.

Этот подход делает систему прозрачной и справедливой — решения принимаются автоматически без влияния человеческого фактора, а водители понимают последствия своих действий.

Однако система начисления штрафных баллов не едина на весь ЕС и отличается в зависимости от страны.

​Франция

Французская система штрафных баллов существует еще с 1992 года и считается одной из самых эффективных в ЕС. У каждого водителя на старте есть 12 баллов, которые постепенно снимаются за каждое нарушение. Когда счет снижается до нуля — права аннулируются, и водителю приходится снова сдавать экзамен.

Количество баллов, которые можно потерять в зависимости от нарушений:

Разговор по телефону за рулем — минус 2 балла;

Езда без ремня безопасности — минус 3 балла;

Превышение скорости — от 3 до 11 баллов в зависимости от уровня превышения.

Для новичков, имеющих удостоверение менее года, порог ниже — всего 6 баллов. Утрата всех баллов означает автоматическое лишение прав.

Такая система уже доказала свою эффективность: за первые годы ее действия аварийность на французских дорогах сократилась почти на 20%.

Германия

В Германии штрафные баллы, напротив, накапливаются. Все нарушения фиксируются в Федеральном реестре в Фленсбурге. Максимальная граница — 8 баллов, после чего водитель теряет право управлять автомобилем. Классификация выглядит так:

1 балл — за серьезные административные нарушения (например, превышение скорости свыше 21 км/ч или пользование телефоном за рулем);

2 балла — за особо опасные действия (проезд на красный свет, игнорирование дистанции, превышение скорости более 31 км/ч);

3 балла — за уголовные правонарушения, в том числе вождение в состоянии опьянения или бегство с места ДТП.

Немецкая система совмещает штрафные баллы с денежными санкциями, что делает ее еще более действенной. Водители с большим количеством баллов могут получить повышенный тариф на автострахование.

Италия

Италия ввела систему баллов в 2003 году и имеет определенную уникальную особенность: водители могут не только терять, но и зарабатывать баллы.

Стартовый баланс — 20 баллов, которые снимаются за нарушение. Если же водитель в течение двух лет не получает никаких штрафов, государство награждает его бонусом в 10 баллов.

Размер снятия зависит от тяжести возбуждения:

минус 1 балл — за неправильное использование фар;

минус 5 баллов — за проезд на красный свет;

минус 10 баллов — за управление в нетрезвом состоянии;

минус 15 баллов — за опасные маневры или превышение скорости на большом участке дороги.

Потеря всех баллов означает необходимость сдать новый экзамен и временный запрет на вождение. Такая система не только наказывает, но и мотивирует водителей к безопасному поведению.

Польша

Польша — одна из стран, опыт которой чаще всего анализируют украинские реформаторы. Здесь действует гибкая модель: лимит составляет 24 балла для опытных водителей и 20 — для новичков. Если этот предел превышен, водительское удостоверение аннулируется, и придется проходить полную процедуру получения прав заново.

Особенность польской системы — автоматическое аннулирование баллов через 12 месяцев после нарушения, если не превышен предел. Это позволяет водителям «очистить» свою историю, если они в дальнейшем соблюдают правила.

Типичные нарушения и количество баллов:

+15 баллов — за превышение скорости более 50 км/ч или ДТП с потерпевшими;

+10 — за скорость на 31−40 км/ч выше нормы;

+4 — за превышение на 21−25 км/ч.

История накопившихся баллов в Польше даже влияет на стоимость страхового полиса: водители с большим количеством нарушений платят больше.

Что объединяет европейские модели начисления баллов за нарушение ПДД

Несмотря на разные подходы, европейские страны имеют общие принципы:

Прозрачность и автоматизация — система фиксирует нарушения автоматически, уменьшая возможность манипуляций.

Понятные правила — водители ясно знают, какие действия приведут к потере баллов и прав.

Баланс между наказанием и мотивацией — большинство стран позволяет вернуть баллы или получить бонусы за безупречное вождение.

Воздействие на страхование — история штрафов становится частью профиля водителя и влияет на стоимость полиса.

Благодаря этому, системы штрафных баллов стали не просто инструментом наказания, а механизмом воспитания ответственной культуры вождения.