Европейская система штрафных баллов может появиться в Украине: что изменится для водителей

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 ноября 2025, 11:16 Читати українською

Европейская система штрафных баллов может появиться в Украине: что изменится для водителей

Украина готовится ввести систему штрафных баллов за нарушение ПДД. Такая практика уже много лет успешно действует в большинстве стран Европейского союза. Ее главная цель — сделать дороги более безопасными, уменьшить количество ДТП и мотивировать водителей соблюдать правила, пишет Visit Ukraine.

Украина готовится ввести систему штрафных баллов за нарушение ПДД.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как работает система баллов в Европе

Европейская система базируется на простом принципе: каждое нарушение правил имеет определенную «стоимость» в списываемых или накапливающихся баллах. Когда водитель превышает установленный предел, он автоматически теряет право управления транспортным средством.

Этот подход делает систему прозрачной и справедливой — решения принимаются автоматически без влияния человеческого фактора, а водители понимают последствия своих действий.

Однако система начисления штрафных баллов не едина на весь ЕС и отличается в зависимости от страны.

​Франция

Французская система штрафных баллов существует еще с 1992 года и считается одной из самых эффективных в ЕС. У каждого водителя на старте есть 12 баллов, которые постепенно снимаются за каждое нарушение. Когда счет снижается до нуля — права аннулируются, и водителю приходится снова сдавать экзамен.

Количество баллов, которые можно потерять в зависимости от нарушений:

  • Разговор по телефону за рулем — минус 2 балла;
  • Езда без ремня безопасности — минус 3 балла;
  • Превышение скорости — от 3 до 11 баллов в зависимости от уровня превышения.

Для новичков, имеющих удостоверение менее года, порог ниже — всего 6 баллов. Утрата всех баллов означает автоматическое лишение прав.

Такая система уже доказала свою эффективность: за первые годы ее действия аварийность на французских дорогах сократилась почти на 20%.

Читайте: В Украине до конца года подорожает автогражданка. Эксперт рассказал на сколько

Германия

В Германии штрафные баллы, напротив, накапливаются. Все нарушения фиксируются в Федеральном реестре в Фленсбурге. Максимальная граница — 8 баллов, после чего водитель теряет право управлять автомобилем. Классификация выглядит так:

  • 1 балл — за серьезные административные нарушения (например, превышение скорости свыше 21 км/ч или пользование телефоном за рулем);
  • 2 балла — за особо опасные действия (проезд на красный свет, игнорирование дистанции, превышение скорости более 31 км/ч);
  • 3 балла — за уголовные правонарушения, в том числе вождение в состоянии опьянения или бегство с места ДТП.

Немецкая система совмещает штрафные баллы с денежными санкциями, что делает ее еще более действенной. Водители с большим количеством баллов могут получить повышенный тариф на автострахование.

Италия

Италия ввела систему баллов в 2003 году и имеет определенную уникальную особенность: водители могут не только терять, но и зарабатывать баллы.

Стартовый баланс — 20 баллов, которые снимаются за нарушение. Если же водитель в течение двух лет не получает никаких штрафов, государство награждает его бонусом в 10 баллов.

Размер снятия зависит от тяжести возбуждения:

  • минус 1 балл — за неправильное использование фар;
  • минус 5 баллов — за проезд на красный свет;
  • минус 10 баллов — за управление в нетрезвом состоянии;
  • минус 15 баллов — за опасные маневры или превышение скорости на большом участке дороги.

Потеря всех баллов означает необходимость сдать новый экзамен и временный запрет на вождение. Такая система не только наказывает, но и мотивирует водителей к безопасному поведению.

Польша

Польша — одна из стран, опыт которой чаще всего анализируют украинские реформаторы. Здесь действует гибкая модель: лимит составляет 24 балла для опытных водителей и 20 — для новичков. Если этот предел превышен, водительское удостоверение аннулируется, и придется проходить полную процедуру получения прав заново.

Особенность польской системы — автоматическое аннулирование баллов через 12 месяцев после нарушения, если не превышен предел. Это позволяет водителям «очистить» свою историю, если они в дальнейшем соблюдают правила.

Типичные нарушения и количество баллов:

  • +15 баллов — за превышение скорости более 50 км/ч или ДТП с потерпевшими;
  • +10 — за скорость на 31−40 км/ч выше нормы;
  • +4 — за превышение на 21−25 км/ч.

История накопившихся баллов в Польше даже влияет на стоимость страхового полиса: водители с большим количеством нарушений платят больше.

Что объединяет европейские модели начисления баллов за нарушение ПДД

Несмотря на разные подходы, европейские страны имеют общие принципы:

  • Прозрачность и автоматизация — система фиксирует нарушения автоматически, уменьшая возможность манипуляций.
  • Понятные правила — водители ясно знают, какие действия приведут к потере баллов и прав.
  • Баланс между наказанием и мотивацией — большинство стран позволяет вернуть баллы или получить бонусы за безупречное вождение.
  • Воздействие на страхование — история штрафов становится частью профиля водителя и влияет на стоимость полиса.

Благодаря этому, системы штрафных баллов стали не просто инструментом наказания, а механизмом воспитания ответственной культуры вождения.

Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Lololoq
Lololoq
11 ноября 2025, 12:42
#
Поеду в Францию, потому как там: «Езда без кулича безопасности — минус 3 балла;«

Система штрафных баллов для водителей действовала в Украине с 2015 года и была
отменена в мае 2020 года. Фактически она так и не была полностью реализована до момента отмены. — интересно почему?

Да потому, что главная цель новой системы как и старой — вытянуть как можно больше денег у водителей. Т. е. сама идея нормальная, но вот практическая реализация сложная.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает VladimirVG и 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами