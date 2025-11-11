За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1020 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1153180 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 10 ноября: 1020 российских оккупантов и 217 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1 153 180 (+1 020) человек
- танков — 11 342 (+0) ед.
- боевых бронированных машин — 23 553 (+1) ед.
- артиллерийских систем — 34 366 (+17) ед.
- РСЗО — 1 539 (+1) ед.
- средства ПВО — 1239 (+0) ед.
- самолетов — 428 (+0) ед.
- вертолетов — 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 79 642 (+217) ед.
- крылатые ракеты — 3 926 (+0) ед.
- корабли/катера — 28 (+0) ед.
- подлодки — 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны — 67 036 (+79) ед.
- специальная техника — 3993 (+0) ед.
Источник: Минфин
