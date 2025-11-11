Банк Англии предложил новые правила регулирования стейблкоинов. О чем идет речь

Банк Англии опубликовал черновой вариант правил регулирования привязанных к фунту стерлингов стейблкоинов. Согласно проекту, эмитенты стейблкоинов должны обеспечивать до 60% своих резервов краткосрочными государственными облигациями Великобритании. Для остальных 40% резервов ЦБ советует использовать беспроцентные счета с мгновенной ликвидностью, чтобы криптоактивы можно было выкупить даже в условиях финансовой нестабильности.

Что предлагает Банк

ЦБ предлагает установить для физлиц лимит на владение стейблкоинами — 20 000 фунтов стерлингов (около $26 300).

Компания или платформам для торговли криптоактивами предложен лимит в 10 млн фунтов стерлингов (около $13,1 млн), но, если им потребуется хранить крупные суммы в стейблкоинах, его планируется пересматривать.

Что касается стейблкоинов, используемых юрлицами для систематических корпоративных платежей, регулятор порекомендовал Министерству финансов Великобритании признать эмитентов платежной системой или поставщиком услуг.

Деятельность этих эмитентов должна регулироваться Банком Англии совместно с Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA).

Управляющий Банка Англии Эндрю Бэйли заявил, что регулятор сосредоточен на том, чтобы легальные стейблкоины могли использоваться для платежей и расчетов, а не только для покупки/продажи криптоактивов.

Регулируемые стейблкоины могут ускорить проведение платежей внутри страны и за рубежом, признал Бэйли.

Он добавил: стейблкоины и токенизированные банковские депозиты могли бы стать частью финансовой системы наряду с обычными деньгами. ЦБ объявил, что принимает комментарии заинтересованных сторон к проекту правил до 10 февраля 2026 года.

Напомним

В сентябре заместитель управляющего Банка Англии по финансовой стабильности Сара Бриден предложила создать «мультивалютную платежную систему», которая объединит в себе стейблкоины, депозиты в коммерческих банках и цифровые валюты центробанков.