Почему Баффет продает акции Berkshire Hathaway на $1,3 миллиарда

Уоррен Баффетт распродает на этот раз акции Berkshire Hathaway стоимостью 1,3 млрд долларов — как раз в тот момент, когда он готовится покинуть пост генерального директора к концу года. Об этом пишет Сryptopolitan.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Конвертация акций

В понедельник компания заявила, что Уоррен конвертирует 1800 акций класса A в 2,7 миллиона акций класса B. Из них 1,5 миллиона акций напрямую перейдут в Фонд Сьюзан Томпсон Баффетт — благотворительную организацию, названную в честь его покойной жены.

Остальные по $400 000 будут направлены в фонды Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation и NoVo Foundation, которыми управляют трое детей Уоррена.

Пожертвования Баффета

О пожертвовании было объявлено в последнем ежегодном письме Уоррена акционерам. С 2006 года он жертвовал крупные пакеты своих акций, сначала Фонду Гейтса, а затем фондам, связанным с его семьей.

Уоррен также стал соучредителем благотворительной организации Giving Pledge вместе с Биллом и Мелиндой Гейтс, пообещав раздать большую часть своего состояния до или после смерти. Однако в прошлом году он объявил, что Фонд Гейтса больше ничего от него не получит после его смерти.

Вместо этого его дочь и сыновья будут управлять новым благотворительным фондом, чтобы направлять деньги по своему усмотрению.

Читайте также: Инвесторы ждут обнародования прощального письма Уоррена Баффета: что известно

Баффет готовится передать власть Грегу Абелю

Уоррен, которому скоро исполнится 96 лет, наконец-то покинет пост генерального директора в конце этого года. Он назначил Грега Абеля следующим преемником, чего ждали уже много лет.

Отличительной чертой этого перехода является то, что Уоррен также отходит от всеобщего внимания, которое десятилетиями следило за каждым его словом.

Письма Баффета

С 1965 года письма Уоррена стали главным событием для инвесторов. Тон, советы, даже шутки — всеэто формировало взгляды миллионов людей на инвестиции, капитализм и терпение.

Уоррен стал тем редким явлением в финансах: человеком, которому доверяли, даже когда он ничего не делал. И дело было не только в его словах. Он стремился к тому, чтобы его видели.

На ежегодных собраниях Berkshire Hathaway, известных как «Вудсток для капиталистов», Уоррен появлялся так, что фанаты выстраивались в очередь. Он хватал рожки Dairy Queen, подписывал товары, фотографировался и заставлял охрану сдерживать толпы акционеров, надеющихся подобраться поближе.

Фондовый рынок растет

Пока Баффет был в центре внимания прессы своим пожертвованием, рынок отреагировал и на другое событие. В понедельник американские акции резко выросли после того, как законодатели в Сенате предприняли важный шаг, чтобы избежать длительной и беспорядочной приостановки работы правительства. К закрытию торгов рынок вырос более чем на 1 триллион долларов.

Индекс Dow Jones вырос на 404 пункта, подскочив на 0,9%. Индекс S&P 500 вырос на 1,6%, а Nasdaq подскочил на 2,3%. Росту способствовали акции компаний, занимающихся искусственным интеллектом: Nvidia, Broadcom и других, на которые инвесторы делают большие ставки.

Даже акции Microsoft, которые падали восемь дней подряд, наконец-то пошли вверх, прибавив почти 1% и прервав самую длинную серию потерь с 2011 года.

На прошлой неделе те же технологические компании тянули рынок вниз. Уолл-стрит нервничала из-за высоких цен на рынке искусственного интеллекта, и это было заметно. Но теперь, когда появился способ избежать закрытия, инвесторы, похоже, готовы вернуться в игру.