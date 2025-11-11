Multi от Минфин
11 ноября 2025, 8:41

FATF проверит, заслуженно ли исключила Турцию из «серого списка»

Всемирная организация по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Action Task Force, FATF) приедет в Турцию в ноябре, чтобы проверить, выполняет ли страна обязательства, принятые после ее исключения из «серого списка». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников.

Всемирная организация по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Action Task Force, FATF) приедет в Турцию в ноябре, чтобы проверить, выполняет ли страна обязательства, принятые после ее исключения из «серого списка».

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что не так?

Визит состоится спустя год после того, как FATF сняла с Турции статус юрисдикции, требующей особого контроля, за достигнутый прогресс в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Если Анкара не подтвердит выполнение рекомендаций, она рискует вновь оказаться в списке, что ударит по ее восстанавливающейся финансовой репутации, подчеркивает Reuters.

По данным источников, визит может продлиться до трех недель. С 24 по 28 ноября делегация проведет встречи с турецким Советом по расследованию финансовых преступлений (MASAK), представителями банков, платежных компаний и других организаций.

Как Ц Б Турции готовился к визиту FATF

Представитель FATF подтвердил, что проверка запланирована на ноябрь, но отказался раскрывать детали. MASAK, взаимодействующий с FATF напрямую, не ответил на запросы агентства.

Агентство напоминает, что в преддверии визита власти начали серию расследований и приостановили деятельность либо арестовали активы десятков компаний из финансового сектора.

Согласно решениям Центробанка, опубликованным в официальном вестнике, не менее десяти платежных компаний временно или полностью лишились лицензий, включая крупный бренд Papara, в отдельных случаях — из-за подозрений в незаконных транзакциях. Всего, по данным Центробанка, лицензии на выпуск электронных денег имеют 61 организация.

Фокус на платежных сервисах

В отчете FATF за 2023 год Турция была признана «частично соответствующей» стандартам регулирования виртуальных активов. Этот год стал поворотным моментом в экономической политике страны, когда власти вернулись к более ортодоксальному экономическому курсу, что способствовало возвращению иностранных инвесторов.

Читайте также: Турцию исключили из «серого списка» FATF

Один из источников в банковской отрасли сообщил Reuters, что сектор передал властям страны дополнительные отчеты о структуре собственности и лицензировании на фоне стремительного роста числа платежных компаний за последние пять лет. По словам источника, и банки, и сами участники рынка критиковали чрезмерно быстрый темп расширения, большое количество лицензий и слабый контроль за связанными компаниями.

«Серый список»

Турция попала в «серый список» FATF в октябре 2021 года, незадолго до валютного кризиса, из-за слабого контроля за банковским, строительным и другими секторами, уязвимыми к отмыванию денег.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
