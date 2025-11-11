Всемирная организация по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Action Task Force, FATF) приедет в Турцию в ноябре, чтобы проверить, выполняет ли страна обязательства, принятые после ее исключения из «серого списка». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников.
FATF проверит, заслуженно ли исключила Турцию из «серого списка»
Что не так?
Визит состоится спустя год после того, как FATF сняла с Турции статус юрисдикции, требующей особого контроля, за достигнутый прогресс в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Если Анкара не подтвердит выполнение рекомендаций, она рискует вновь оказаться в списке, что ударит по ее восстанавливающейся финансовой репутации, подчеркивает Reuters.
По данным источников, визит может продлиться до трех недель. С 24 по 28 ноября делегация проведет встречи с турецким Советом по расследованию финансовых преступлений (MASAK), представителями банков, платежных компаний и других организаций.
Как
Ц Б Турции готовился к визиту FATF
Представитель FATF подтвердил, что проверка запланирована на ноябрь, но отказался раскрывать детали. MASAK, взаимодействующий с FATF напрямую, не ответил на запросы агентства.
Агентство напоминает, что в преддверии визита власти начали серию расследований и приостановили деятельность либо арестовали активы десятков компаний из финансового сектора.
Согласно решениям Центробанка, опубликованным в официальном вестнике, не менее десяти платежных компаний временно или полностью лишились лицензий, включая крупный бренд Papara, в отдельных случаях — из-за подозрений в незаконных транзакциях. Всего, по данным Центробанка, лицензии на выпуск электронных денег имеют 61 организация.
Фокус на платежных сервисах
В отчете FATF за 2023 год Турция была признана «частично соответствующей» стандартам регулирования виртуальных активов. Этот год стал поворотным моментом в экономической политике страны, когда власти вернулись к более ортодоксальному экономическому курсу, что способствовало возвращению иностранных инвесторов.
Один из источников в банковской отрасли сообщил Reuters, что сектор передал властям страны дополнительные отчеты о структуре собственности и лицензировании на фоне стремительного роста числа платежных компаний за последние пять лет. По словам источника, и банки, и сами участники рынка критиковали чрезмерно быстрый темп расширения, большое количество лицензий и слабый контроль за связанными компаниями.
«Серый список»
Турция попала в «серый список» FATF в октябре 2021 года, незадолго до валютного кризиса, из-за слабого контроля за банковским, строительным и другими секторами, уязвимыми к отмыванию денег.
