Кабинет Министров не поддержал предложение парламента о повышении зарплат учителям до уровня трех минимальных зарплат. Несмотря на то, что депутаты включили соответствующую правку в проект государственного бюджета на 2025 год, правительство решило не вносить его в финальный документ. Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.
«Три минималки для учителей»: Кабмин не поддержал предложение парламента
Зарплаты оставили
По словам Бабака, это решение стало серьезным разочарованием для образовательного сообщества. По его словам, 2025 год мог стать первым, когда государство выполнило бы норму Закона «Об образовании», гарантирующую учителям оплату труда не ниже трех минимальных заработных плат.
В проект бюджета были поданы две ключевые правки:
- по изменению модели оплаты труда педагогов;
- по включению в образовательную субвенцию средств для повышения престижности профессии учителя.
Оба предложения парламент поддержал, однако Кабмин оставил их без внимания, ограничившись формулировкой о «возможности дальнейшего рассмотрения».
Ошибка Кабмина
Бабак подчеркнул, что откладывание этого решения — ошибка, которая может привести к еще более глубокому кадровому кризису в школах.
«Молодежь уже не хочет идти в профессию, а педагоги со стажем меняют работу. Если не действовать сейчас, через год-два просто некому будет учить наших детей. Образование не может ждать на «попозже», — отметил он.
Он также подчеркнул, что очередные надбавки не решают проблему системно. Утрата мотивации среди учителей и отток кадров ставят под угрозу качество образования и доверие общества к государственной политике в этой сфере.
«Деньги ходят за учителем»
Ранее «Минфин сообщал, что Кабмин начал реализацию новой пилотной программы «Деньги ходят за учителем», направленной на поддержку украинских педагогов и развитие их квалификации. Теперь учителя смогут самостоятельно решать, как именно развиваться и где учиться.
Механизм и финансирование
- Сумма поддержки: Государство будет насчитывать 1500 грн на виртуальный счет каждого педагога.
- Использование: Эти средства учителя могут самостоятельно использовать на учебные курсы, которые отвечают их профессиональным потребностям и планам.
- Платформа: Весь процесс управления средствами и выбора курсов будет проходить на специальной государственной диджитальной платформе.
