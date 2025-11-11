Multi от Минфин
українська
11 ноября 2025, 8:00

Visa и Mastercard снизят межбанковские комиссии для ритейлеров

Visa и Mastercard согласились сократить часть комиссий, которые они взимают с торговцев, и смягчить два самых спорных правила, чтобы завершить 20-летний судебный конфликт с розничными компаниями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы, представленные регуляторам.

Visa и Mastercard согласились сократить часть комиссий, которые они взимают с торговцев, и смягчить два самых спорных правила, чтобы завершить 20-летний судебный конфликт с розничными компаниями.

Снижение ставок

Платежные системы снизят среднюю эффективную ставку межбанковской комиссии (interchange rate — плата, которую торговцы перечисляют банкам при оплате покупок картой) на 10 базисных пунктов (0,1%) для операций по кредитным картам в США сроком на пять лет.

По данным The Wall Street Journal, обычно размер таких комиссий составляет от 2% до 2,5%. Кроме того, ставки по стандартным потребительским картам будут ограничены на уровне 1,25% (125 б.п.).

Что это даст торговцам

Теперь торговцы смогут сами решать, какие категории карт принимать — коммерческие, премиальные потребительские или стандартные. Им также разрешат взимать доплату с клиентов, оплачивающих покупки картами Visa или Mastercard.

Mastercard назвала соглашение «наилучшим решением для всех сторон, обеспечивающим ясность, гибкость и защиту потребителей». Компания подчеркнула, что мелкие торговцы получат от него преимущество — больше свободы выбора, сниженные издержки и упрощенные правила.

Читайте также: Конец 20-летней войны: Visa и Mastercard снизят комиссии и позволят магазинам отказываться от премиальных карт

Комиссии за проведение операций по картам

По данным американской торговой ассоциации Merchant Payments Coalition (MPC), совокупные комиссии за проведение операций по кредитным и дебетовым картам в 2024 году достигли рекордных $187,2 млрд. Торговцы давно критикуют эти сборы: хотя ставки определяют Visa и Mastercard, основная часть дохода уходит банкам-эмитентам, таким как JPMorgan Chase, Capital One и Citigroup.

Ассоциация MPC назвала соглашение «минимальным шагом», указав, что Visa и Mastercard ограничили лишь ту часть комиссий, которая передается банкам, но сохранили возможность повышать собственные сборы.

«Предложенное сокращение настолько незначительно, что компании все равно смогут повышать свои внутренние тарифы без ограничений, сводя на нет потенциальные выгоды для торговцев и клиентов», — заявила Дженнифер Хэтчер, член исполнительного комитета MPC.

Новое соглашение стало продолжением попытки урегулировать спор, предпринятой годом ранее. Тогда речь шла о снижении комиссий примерно на 0,07 процентного пункта и экономии для торговцев не менее $30 млрд за пять лет, однако федеральный судья Нью-Йорка Марго Броди отклонила сделку в июне 2024 года, посчитав ее недостаточной.

Суд тогда выразил обеспокоенность правилом «honor all cards» («принимай все карты»), по которому магазины, принимающие любую карту Visa или Mastercard, должны принимать все продукты этих сетей. Это вызывало недовольство, поскольку премиальные карты (например, Visa Infinite или Mastercard World Elite) предполагают более высокие комиссии.

По данным WSJ, соглашение может быть утверждено в ближайшее время и вступит в силу после одобрения судом. Если оно будет окончательно заключено, торговцев и покупателей ждут изменения на кассе: магазины смогут принимать обычные кредитные карты Visa, но отказываться от премиальных или бонусных, которые обходятся дороже.

Как подчеркивает газета, карты с программами вознаграждений — бонусами, милями или кэшбэком — стали особенно популярными у потребителей, однако именно они создают для торговцев наибольшие издержки. Некоторые магазины могут отказаться от приема таких карт, рискуя при этом потерять часть клиентов и продаж.

История конфликта

Правовой спор между торговцами и платежными системами продолжается еще с 2005 года. Ритейлеры обвиняют Visa, Mastercard и крупные банки-эмитенты в антиконкурентном сговоре с целью удержания комиссий на искусственно завышенном уровне.

Напряжение особенно возросло в последние годы из-за бума популярности премиальных карт. Баллы, мили и кэшбэк, которые получают потребители, в основном финансируются именно за счет комиссий interchange, которые платят магазины. По данным Nilson Report, в 2023 году банки и финансовые учреждения собрали $72 миллиарда в виде этих комиссий.

Предыдущая попытка мирового соглашения в марте 2024 года, которая предусматривала меньшее снижение комиссии (на 0,07 п.п.), была отклонена судом. Ожидается, что новое, улучшенное соглашение может быть объявлено в ближайшее время, но оно также потребует окончательного одобрения суда.

Автор:
Роман Мирончук
