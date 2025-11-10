Multi от Минфин
Инвесторы ждут обнародования прощального письма Уоррена Баффета: что известно

Инвесторы с нетерпением ждут публикации прощального письма 95-летнего Уоррена Баффета, которое будет опубликовано 10 ноября и станет его первым публичным обращением после объявления об отставке с поста СЕО Berkshire Hathaway в конце этого года. Главной интригой остается вопрос, объявит ли «Оракул из Омахи» о первой в истории компании выплате дивидендов, учитывая, что Berkshire накопила рекордные $381,6 миллиарда свободных средств. Об этом пишет CNBC.

Инвесторы с нетерпением ждут публикации прощального письма 95-летнего Уоррена Баффета, которое будет опубликовано 10 ноября и станет его первым публичным обращением после объявления об отставке с поста СЕО Berkshire Hathaway в конце этого года.

«Тихая гавань» во время шторма

На фоне ожидания письма акции Berkshire Hathaway на прошлой неделе выросли на 4,6%, в то время как рынок в целом падал. Технологический индекс Nasdaq Composite упал на 3% из-за распродажи акций компаний, которые стремительно росли.

В это время Berkshire Hathaway, со своим диверсифицированным портфелем стабильных, прибыльных бизнесов (страхование, железная дорога, коммунальные услуги), стала «тихой гаванью» для инвесторов.

Устойчивость конгломерата подтверждают и финансовые результаты: в третьем квартале 2025 года операционная прибыль Berkshire подскочила на 34% в годовом исчислении, преимущественно благодаря резкому росту доходов от страхового бизнеса (Geico) до $2,37 миллиарда.

Конец эпохи и вопрос дивидендов

Это письмо станет финальным аккордом для Уоррена Баффета, который возглавлял компанию более 60 лет, превратив ее из небольшой текстильной фабрики в один из крупнейших конгломератов мира. Его уход воспринимается как завершение целой эпохи в американском бизнесе.

Наибольший ажиотаж в интернет-кругах вызывает спекуляция о возможных дивидендах. Berkshire Hathaway никогда не платила их, поскольку Баффет всегда настаивал на том, что он может более эффективно реинвестировать прибыль в компанию. Некоторые аналитики считают, что в качестве прощального жеста инвесторам Баффет может объявить о разовой специальной выплате.

Ожидается, что политика компании в отношении дивидендов может измениться после того, как должность СЕО займет преемник Баффета — Грег Эйбл, который начнет писать ежегодные письма акционерам с 2026 года. Сам Уоррен Баффет останется на посту председателя правления Berkshire Hathaway.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
