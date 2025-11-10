monobank обновил переводы по QR-коду и ссылке, добавив функцию фиксированной суммы

monobank улучшил сервис переводов по QR-коду и ссылке, добавив новую опцию. Теперь пользователи могут заранее указать конкретную сумму, которую они хотят получить от отправителя. Эта функция, в частности, упростит процесс разделения счетов в заведениях или сбора средств на подарок. Об этом банк сообщил 10 ноября в Instagram.

Как работает новая функция

Благодаря обновлению отправителю средств больше не нужно вводить сумму вручную. Получателю достаточно создать ссылку с фиксированной суммой: для этого нужно нажать на «плюс» возле карты в приложении и выбрать пункт «По ссылке».

После этого тот, кто отправляет деньги, просто сканирует QR-код или переходит по ссылке и подтверждает платеж кнопкой «Перевести». Эта опция будет удобна для быстрого возврата долга или сбора средств.

Безопасность и универсальность

Представители monobank подчеркивают, что такой формат является безопасным, поскольку получатель не раскрывает номер своей карты.

Отправить ссылку или QR-код можно любому человеку, даже если он является клиентом другого украинского банка.

Помимо функциональных изменений, monobank также добавил возможность менять фон QR-кода. Для этого достаточно нажать на изображение в приложении, и цвет фона автоматически изменится.