В украинском филиале «Райффайзен Банка» сменился руководитель: что известно

Наблюдательный совет Райффайзен Банка по результатам открытого конкурса назначил Наталью Гурину новым председателем правления. Она сменит на этой должности Александра Писарука, который решил не продлевать свой контракт после 31 декабря 2025 года. Госпожа Гурина, которая в настоящее время является заместителем председателя правления по риск-менеджменту, приступит к исполнению обязанностей с 1 января 2026 года после получения согласования от Национального банка Украины. Об этом сообщила пресс-служба банка 10 ноября.

Карьера нового руководителя

Назначение Натальи Гуриной является ставкой на внутреннего кандидата с безупречным знанием структуры банка. Она почти 30 лет (с 1994 года) работает в «Райффайзен Банке», начав карьеру еще в банке «Аваль» до его поглощения австрийской группой.

За это время она прошла путь от специалиста по биржевым операциям и валютному контролю до директора департамента корпоративных рисков. С января 2012 года госпожа Гурина занимает должность заместителя председателя правления и члена правления, отвечая за ключевое направление — управление рисками и работу с проблемными активами.

Итоги шести лет Писарука

Александр Писарук возглавлял Райффайзен Банк с сентября 2019 года, сменив на этой должности Владимира Лавренчука, который руководил учреждением почти 15 лет. Последний рабочий день господина Писарука — 31 декабря 2025 года.