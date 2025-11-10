Multi от Минфин
10 ноября 2025, 16:51 Читати українською

Европа считает миллионы: где работает больше всего украинских беженцев

Среди принявших украинских беженцев европейских стран наблюдается значительный разрыв в уровнях трудоустройства — от 78% до 17%. Самый высокий показатель зафиксирован в Польше, где работают почти четыре из пяти украинцев трудоспособного возраста. Об этом пишет Inpoland.

Среди принявших украинских беженцев европейских стран наблюдается значительный разрыв в уровнях трудоустройства — от 78% до 17%.

Где больше всего трудоустроенных

Согласно исследованию Польша занимает первое место с уровнем занятости 78%. За ней следуют Литва (72%) и Великобритания (69%). Высокие показатели также показывают Швеция (66%), Чехия (63%) и Дания (62%).

В десятку стран с самой высокой долей трудоустроенных украинцев вошли также США, Эстония, Нидерланды и Франция, где этот показатель составляет от 42 до 61%.

Где низкий уровень занятости

В то же время в ряде стран уровень занятости украинцев остается невысоким. В Испании трудоустроено только 17% украинских беженцев, в Норвегии — 31%, а в Латвии — 33%.

Что говорят аналитики

Аналитики объясняют эти различия разной структурой рынка труда, языковыми барьерами и различиями в политике социальной поддержки беженцев.

Высокий уровень трудоустройства связывается с географической близостью, языковым подобием и активной государственной политикой поддержки трудовой адаптации переселенцев.

Рынок труда Польши

Ранее «Минфин» писал, что польский рынок труда в 2025 году развивается неравномерно. Логистика, оборона, пищевое производство и HoReCa — стабильные драйверы спроса на работников. В то же время, машиностроение, торговля и строительство остаются под давлением слабого спроса и осторожности инвесторов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
