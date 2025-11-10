Multi от Минфин
10 ноября 2025, 16:00

Крупнейшая ИТ-компания в Украине ограничит бенефиты для ФОП: в чем причина

Все корпоративные льготы и социальные гарантии сохранятся только для специалистов, работающих в правовом режиме «Дія City», сообщает DOU со ссылкой на компанию.

Все корпоративные льготы и социальные гарантии сохранятся только для специалистов, работающих в правовом режиме «Дія City», сообщает DOU со ссылкой на компанию.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноВ компании объяснили, что это часть перехода на новую модель сотрудничества, которую EPAM начал внедрять еще в 2022 году после вступления в «Дія.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

В компании объяснили, что это часть перехода на новую модель сотрудничества, которую EPAM начал внедрять еще в 2022 году после вступления в «Дія.City».

«Мы рассматриваем «Дія.City» как стратегическое направление развития и основу для дальнейшего роста нашего бизнеса в Украине. Полный спектр корпоративных бенефитов и социальных гарантий будет доступен специалистам, являющимся частью этого пространства», — отметили в компании.

Налоговый спецрежим Дія.City

С 2022 г. в Украине действует специальный налоговый режим для технологических компаний «Дія.City».

Режим Дія.City предусматривает следующие возможности для украинских компаний, получивших статус резидента Дія.City:

  • Льготное налогообложение заработной платы работников и компенсации гиг-контракторов резидента Дія.City, а также прибыли резидента Дія.City
  • Возможность применения дополнительных юридических инструментов, в частности гиг-контрактов, опционов, договоров конвертируемого займа

Среди первых резидентов была и компания EPAM. Позже IT-компании Sigma, EPAM, NIX, SoftServe, Altexsoft создали свою организацию «Объединение резидентов» внутри «Дія.City».

На октябрь 2025 года в «Дія.City» находятся около 2 900 украинских и международных IT-компаний, которые за три квартала перечислили более 22 млрд грн налогов.

Среди резидентов «Дія.City» EPAM является лидером по доходам, а также входит в топ-5 налогоплательщиков в 2024 году. EPAM Ukraine — крупнейшая ИТ-компания в Украине.

Источник: Минфин
