Официальный курс НБУ: евро вырос, а доллар подешевел

Нацбанк определил, каким будет курс гривны к иностранным валютам во вторник, 11 ноября. Согласно данным на сайте НБУ, курс евро немного вырос, а доллар подешевел на 2 копейки.

На вторник НБУ установил такой курс доллара: 41,9559грн. Это на 2 копейки меньше, чем в понедельник (41,9782).

Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).

Курс евро

В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 48,5430, что на 3 копейки больше, чем в понедельник (48,5058).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Курс польского злотого

НБУ на вторник установил такой курс польского злотого: 11,4170 (в понедельник курс был 11,4652).

