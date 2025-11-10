Нацбанк определил, каким будет курс гривны к иностранным валютам во вторник, 11 ноября. Согласно данным на сайте НБУ, курс евро немного вырос, а доллар подешевел на 2 копейки.
Официальный курс НБУ: евро вырос, а доллар подешевел
Курс доллара
На вторник НБУ установил такой курс доллара: 41,9559грн. Это на 2 копейки меньше, чем в понедельник (41,9782).
Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс евро
В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 48,5430, что на 3 копейки больше, чем в понедельник (48,5058).
Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).
Курс польского злотого
НБУ на вторник установил такой курс польского злотого: 11,4170 (в понедельник курс был 11,4652).
Источник: Минфин
