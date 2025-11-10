Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
10 ноября 2025, 16:12

Robinhood предложит розничным инвесторам акции непубличных ИИ-стартапов через новый рисковый фонд

Американская торговая платформа Robinhood Markets планирует предоставить своим клиентам возможность инвестировать в частные (непубличные) стартапы, занимающиеся искусственным интеллектом, несмотря на опасения по поводу формирования «пузыря» в секторе. Компания создаст для этого новый фонд, который будет владеть долями в нескольких ведущих ИИ-компаниях, чья стоимость стремительно растет. Об этом сообщает Financial Times.

Американская торговая платформа Robinhood Markets планирует предоставить своим клиентам возможность инвестировать в частные (непубличные) стартапы, занимающиеся искусственным интеллектом, несмотря на опасения по поводу формирования «пузыря» в секторе.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Глава Robinhood Влад Теньев заявил, что для него важнее предоставить обычным людям доступ к быстрому росту стоимости ИИ-стартапов, чем беспокоиться о рисках «пузыря».

Этот шаг происходит на фоне беспрецедентного бума на частных рынках. По данным PitchBook, количество частных компаний в США с оценкой более $1 млрд («единорогов») выросло с 20 в 2016 году до более 1000 в 2024-м.

Как отмечает Financial Times, за последние 12 месяцев только десять ведущих ИИ-стартапов, таких как OpenAI и Anthropic, добавили к своей совокупной стоимости почти $1 трлн за счет частных сделок.

Риски неликвидности

Новый продукт Robinhood будет иметь структуру фонда закрытого типа (closed-end fund). Это означает, что инвесторы не смогут быстро продать свои акции по рыночной цене, как они привыкли это делать.

Аналитики предупреждают, что деньги инвесторов рискуют оказаться «в ловушке», если слишком много людей решат одновременно выйти из фонда, поскольку базовые активы (акции частных компаний) не торгуются на бирже.

Влад Тенев, в свою очередь, настаивает, что розничные клиенты активно ищут такие возможности, даже понимая высокий уровень риска и вероятность полной потери вложений. Он также отверг опасения относительно «пузыря», заявив, что не считает коэффициенты P/E (цена/прибыль) у крупных технологических компаний завышенными.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
