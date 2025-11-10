Реальный спрос на валюту внутри страны стремительно растет — аналитик

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 ноября 2025, 15:42 Читати українською

Реальный спрос на валюту внутри страны стремительно растет — аналитик

Прошлая неделя на валютном рынке отметилась рекордной активностью бизнеса: объемы как покупки, так и продажи валюты на межбанке достигли максимумов за последние годы. Несмотря на это, НБУ сократил поддержку гривны, а курс доллара, проведя большую часть недели выше 42,10, в пятницу резко откатился до 41,83 грн. Этот «кульбит» выглядит как техническая коррекция перед новой волной роста, поскольку чистый спрос на валюту со стороны бизнеса и населения растет, а правительство анонсирует масштабные социальные выплаты, еще не имея на них средств. Об этом говорится в аналитическом обзоре финансового аналитика Андрея Шевчишина 10 ноября.

Прошлая неделя на валютном рынке отметилась рекордной активностью бизнеса: объемы как покупки, так и продажи валюты на межбанке достигли максимумов за последние годы.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рекорды на межбанке и поведение НБУ

Активность на межбанковском рынке на прошлой неделе существенно возросла:

  • Предложение валюты выросло на 12% до среднесуточных $315 млн — это максимум с лета 2022 года. Бизнес активно продавал валюту под зарплаты и бонусы, а в пятницу предложение сформировали госбанки.
  • Спрос на валюту вырос на 19% до среднесуточных $380 млн — максимум за 37 недель. Спрос стимулировали откат курса, активный импорт энергоносителей и сезонный потребительский импорт.

В результате среднесуточный дефицит на межбанке вырос на 65%, до $58,5 млн. Несмотря на это, НБУ сократил свои интервенции на 16,6% — до $576 млн. «Таким образом, на растущем чистом спросе, Центробанк снова снижает поддержку, оставляя возможность курсу для роста», — отмечает Шевчишин.

Анализ рыночных настроений

  • Доллар: После роста на межбанке выше 42,10 грн, неделя закрылась резким укреплением гривны до 41,83 (официальный курс НБУ — 42,08 грн). Наличный курс оставался стабильным, незначительно вырос с 42,14 до 42,19 грн.
  • Евро: На межбанке курс практически не изменился, на наличном рынке — незначительно снизился с 48,95 до 48,85 грн.
  • В начале ноября люди увеличили продажу валюты на 4% (вероятно, для текущих гривневых расходов), что уменьшило чистый дефицит наличной валюты на 15%.
  • Спрос на валюту в октябре (данные НБУ): Аналитик также обратил внимание на данные НБУ за октябрь, которые свидетельствуют об общем росте спроса на валюту со всех сторон:
  • Население (наличные): Чистый спрос вырос на 95% до $748 млн (8-месячный максимум).
  • Бизнес (межбанк): Чистый спрос вырос на 15% до $2,25 млрд.
  • Правительство и госкорпорации: Спрос вырос на 11% до $715 млн.
  • «Делят шкуру неубитого медведя»: Социальные выплаты и риски для бюджета

Наибольшую обеспокоенность у аналитика вызывают анонсы новых масштабных социальных выплат, которые правительство планирует, основываясь на ожидаемом «репарационном кредите» от ЕС (€140 млрд) и других поступлениях.

«Сейчас правительство делит шкуру не убитого медведя, предлагая дополнительную помощь и распиливая деньги… Остается стойкое впечатление предвыборных лозунгов и социальных ништяков. Хотя денег на это еще нет, а по некоторым позициям даже нет договоренностей», — пишет Шевчишин.

Среди анонсированных расходов:

  • «Зимняя помощь» в размере 1000 грн всем украинцам (около 10 млрд грн).
  • 6500 грн зимней помощи малообеспеченным и 1500 грн педагогам.
  • С 1 января 2026 года: 50 000 грн за рождение ребенка, 7000 грн ежемесячного пособия, помощь роженице, 8000 грн компенсации «єЯсла».
  • Анонс повышения зарплат военным.

В то же время, по данным ЭП, уже второй месяц отсутствуют начисления по «украинскому кэшбэку», поскольку деньги закончились. Также было заявлено, что Украине не хватает $750 млн на закупку газа.

Зависимость от МВФ и ЕС

Аналитик указывает на противоречие: МВФ, по данным СМИ, не подпишет программу, если Украина не получит «репарационный кредит» на €140 млрд, но Минфин ожидает новую программу МВФ ($8 млрд) уже в январе, а кредит от ЕС — только в апреле. «Ну и зачем она (программа МВФ) уже в таком случае», — иронизирует эксперт, хотя и признает ее необходимость на фоне потребностей в восстановлении на более чем $500 млрд.

Прогноз курса

Андрей Шевчишин считает пятничный откат курса «нерыночным движением» и ожидает возобновления девальвационного тренда.

Факторы давления на гривну:

  • Ожидание увеличения гривневой ликвидности (погашение ОВГЗ, зарплаты).
  • Рост спроса на валюту со стороны импортеров.
  • Ажиотажный спрос на электромобили: правительство планирует с 1 января 2026 года отменить льготы (20% НДС и 10% пошлины), что увеличит их стоимость на 30%. Это «спровоцирует дополнительный значительный спрос и заказы электрокаров до конца года», что будет вымывать валюту.

Прогноз:

  • Межбанк: Движение в зону 42,25−42,40 грн/доллар, с последующей целью 42,50 грн.
  • Наличный рынок: Движение в зону 42,50 грн/доллар, с последующей целью 42,95 грн.

Эксперт отмечает, что эти ожидания могут быть скорректированы действиями НБУ.

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами