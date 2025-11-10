Реальный спрос на валюту внутри страны стремительно растет — аналитик

Прошлая неделя на валютном рынке отметилась рекордной активностью бизнеса: объемы как покупки, так и продажи валюты на межбанке достигли максимумов за последние годы. Несмотря на это, НБУ сократил поддержку гривны, а курс доллара , проведя большую часть недели выше 42,10, в пятницу резко откатился до 41,83 грн. Этот «кульбит» выглядит как техническая коррекция перед новой волной роста, поскольку чистый спрос на валюту со стороны бизнеса и населения растет, а правительство анонсирует масштабные социальные выплаты, еще не имея на них средств. Об этом говорится в аналитическом обзоре финансового аналитика Андрея Шевчишина 10 ноября.

Рекорды на межбанке и поведение НБУ

Активность на межбанковском рынке на прошлой неделе существенно возросла:

Предложение валюты выросло на 12% до среднесуточных $315 млн — это максимум с лета 2022 года. Бизнес активно продавал валюту под зарплаты и бонусы, а в пятницу предложение сформировали госбанки.

Спрос на валюту вырос на 19% до среднесуточных $380 млн — максимум за 37 недель. Спрос стимулировали откат курса, активный импорт энергоносителей и сезонный потребительский импорт.

В результате среднесуточный дефицит на межбанке вырос на 65%, до $58,5 млн. Несмотря на это, НБУ сократил свои интервенции на 16,6% — до $576 млн. «Таким образом, на растущем чистом спросе, Центробанк снова снижает поддержку, оставляя возможность курсу для роста», — отмечает Шевчишин.

Анализ рыночных настроений

Доллар: После роста на межбанке выше 42,10 грн, неделя закрылась резким укреплением гривны до 41,83 (официальный курс НБУ — 42,08 грн). Наличный курс оставался стабильным, незначительно вырос с 42,14 до 42,19 грн.

Евро: На межбанке курс практически не изменился, на наличном рынке — незначительно снизился с 48,95 до 48,85 грн.

В начале ноября люди увеличили продажу валюты на 4% (вероятно, для текущих гривневых расходов), что уменьшило чистый дефицит наличной валюты на 15%.

Спрос на валюту в октябре (данные НБУ): Аналитик также обратил внимание на данные НБУ за октябрь, которые свидетельствуют об общем росте спроса на валюту со всех сторон:

Население (наличные): Чистый спрос вырос на 95% до $748 млн (8-месячный максимум).

Бизнес (межбанк): Чистый спрос вырос на 15% до $2,25 млрд.

Правительство и госкорпорации: Спрос вырос на 11% до $715 млн.

«Делят шкуру неубитого медведя»: Социальные выплаты и риски для бюджета

Наибольшую обеспокоенность у аналитика вызывают анонсы новых масштабных социальных выплат, которые правительство планирует, основываясь на ожидаемом «репарационном кредите» от ЕС (€140 млрд) и других поступлениях.

«Сейчас правительство делит шкуру не убитого медведя, предлагая дополнительную помощь и распиливая деньги… Остается стойкое впечатление предвыборных лозунгов и социальных ништяков. Хотя денег на это еще нет, а по некоторым позициям даже нет договоренностей», — пишет Шевчишин.

Среди анонсированных расходов:

«Зимняя помощь» в размере 1000 грн всем украинцам (около 10 млрд грн).

6500 грн зимней помощи малообеспеченным и 1500 грн педагогам.

С 1 января 2026 года: 50 000 грн за рождение ребенка, 7000 грн ежемесячного пособия, помощь роженице, 8000 грн компенсации «єЯсла».

Анонс повышения зарплат военным.

В то же время, по данным ЭП, уже второй месяц отсутствуют начисления по «украинскому кэшбэку», поскольку деньги закончились. Также было заявлено, что Украине не хватает $750 млн на закупку газа.

Зависимость от МВФ и ЕС

Аналитик указывает на противоречие: МВФ, по данным СМИ, не подпишет программу, если Украина не получит «репарационный кредит» на €140 млрд, но Минфин ожидает новую программу МВФ ($8 млрд) уже в январе, а кредит от ЕС — только в апреле. «Ну и зачем она (программа МВФ) уже в таком случае», — иронизирует эксперт, хотя и признает ее необходимость на фоне потребностей в восстановлении на более чем $500 млрд.

Прогноз курса

Андрей Шевчишин считает пятничный откат курса «нерыночным движением» и ожидает возобновления девальвационного тренда.

Факторы давления на гривну:

Ожидание увеличения гривневой ликвидности (погашение ОВГЗ, зарплаты).

Рост спроса на валюту со стороны импортеров.

Ажиотажный спрос на электромобили: правительство планирует с 1 января 2026 года отменить льготы (20% НДС и 10% пошлины), что увеличит их стоимость на 30%. Это «спровоцирует дополнительный значительный спрос и заказы электрокаров до конца года», что будет вымывать валюту.

Прогноз:

Межбанк: Движение в зону 42,25−42,40 грн/доллар, с последующей целью 42,50 грн.

Наличный рынок: Движение в зону 42,50 грн/доллар, с последующей целью 42,95 грн.

Эксперт отмечает, что эти ожидания могут быть скорректированы действиями НБУ.

