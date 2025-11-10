Украина получила статус «расширенного партнерства» с военной коалицией Северной Европы: что это значит

Украина получила уникальный статус «расширенного партнерства» с Объединенными экспедиционными силами (JEF) — военной коалицией десяти североевропейских стран, возглавляемой Великобританией. Соответствующий меморандум подписали министры обороны стран-членов JEF. Украина стала первым государством, не являющимся членом объединения, которое получило такой статус. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Исторический момент

Шмыгаль, который присутствовал на заседании министров обороны стран-членов JEF, назвал это событие «историческим моментом».

«Благодарен министру обороны Норвегии Торе Сандвику и министру обороны Великобритании Джону Гилли за приглашение», — заявил Шмыгаль. Он подчеркнул, что Украина способна усилить JEF благодаря своему уникальному боевому опыту.

Что Украина предложит альянсу

Новое партнерство предусматривает активный обмен опытом. По словам премьера, Украина будет делиться знаниями в ключевых сферах современной войны. Среди них:

Противодействие гибридной агрессии.

Эффективное применение сил ПВО.

Массовое использование беспилотных систем (дронов).

Защита критической национальной инфраструктуры.

Ведение дальних ударов.

Ожидания: технологии и совместное обучение

Планируется, что Вооруженные Силы Украины будут участвовать в совместных учениях JEF для достижения полной взаимосовместимости и готовности к совместным действиям в кризисных ситуациях.

В свою очередь, Украина ожидает от партнеров JEF доступа к европейским технологиям и производственным мощностям. На этой основе Киев планирует наладить совместное производство вооружений и развивать кооперацию в сфере оборонной промышленности.

«Вместе мы сможем сдержать агрессию, защитить наших людей и обеспечить мирную, стабильную Европу для будущих поколений», — подытожил Шмыгаль.

О JEF

Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF) — это военная коалиция, созданная Великобританией в 2015 году. Она предназначена для быстрого реагирования на кризисы в Северной Европе и за ее пределами — от гуманитарной помощи до полноценных боевых действий.

Альянс не привязан к командным структурам НАТО (хотя все его члены, кроме Швеции, которая находится в процессе вступления, и Исландии, которая не имеет армии, являются членами НАТО), что дает ему большую оперативную гибкость. В JEF входят 10 стран:

Великобритания (лидер)

Дания

Эстония

Финляндия

Исландия

Латвия

Литва

Нидерланды

Норвегия

Швеция

Получение статуса «расширенного партнера» JEF является важным геополитическим шагом для Украины. Это не просто декларация, а институциональное сближение с ключевой группой североевропейских стран, которые являются одними из самых активных военных и финансовых доноров Киева.