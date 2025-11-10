Экономист Питер Шифф призвал как можно быстрее продавать биткоины

Продвигающий инвестиции в золото экономист Питер Шифф призвал инвесторов и трейдеров как можно скорее распродать биткоины, пока первая криптовалюта держится выше $100 000. Если этого не сделать быстро, можно упустить возможность выйти из актива до того, как он обвалится, написал Шифф в Х.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Биткоин — переоценен

Криптоскептик уверен: биткоин сильно переоценен, поэтому трейдерам стоит действовать особенно быстро, так как в скором времени крипторынок сильно скорректируется.

Мнение Шиффа совпадает с недавними заявлениями старшего стратега Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун, который считает, что биткоин не сможет долго держаться выше $100 000.

По мнению Макглоуна, пребывание биткоина на этом уровне с минимальными колебаниями создает обманчивое впечатление стабильности, которая обычно предшествует значительной волатильности.

Шифф считается одним из самых ярых публичных критиков биткоина. Экономист неоднократно называл первую криптовалюту пузырем, поскольку, по его мнению, биткоин не имеет внутренней ценности.

Читайте также: $106 тысяч за биткоин: криптовалюта ожила после новостей из Конгресса

Шифф часто называет биткоин не имеющим функции настоящих денег спекулятивным активом и настоятельно рекомендует инвесторам придерживаться традиционных активов, в первую очередь золота.

Шифф часто публикует предупреждения о жестком медвежьем тренде. Недавно он заявил, что у золота гораздо больше шансов достичь отметки $1 млн, чем у биткоина.

$100K Bitcoin is an incredible opportunity that must not be missed. In fact, the opportunity may never come again in our lifetimes. That’s why it’s so important to take advantage of it while you can. If you own Bitcoin, hurry and sell it now, while the price is still above $100K. — Peter Schiff (@PeterSchiff) November 8, 2025

Причиной экономист назвал международную напряженность, в условиях которой инвесторы более склонны вкладывать деньги в традиционные, менее волатильные активы.

Что говорят аналитики Coinbase

Аналитики крупнейшей американской криптобиржи Coinbase заявили, что рекордный объем ликвидаций позиций трейдеров, случившийся 10 октября, указывает на здоровую перезагрузку крипторынка, которая начнется в ближайшее время.

По словам биржевых экспертов, фундаментальные показатели остаются устойчивыми, а корпоративные игроки постепенно возвращаются на рынок.

Крупные игроки концентрируются вокруг протоколов доходности, что может быть сигналом отсутствия у них желания уйти с рынка и даже выборочного возвращения к рискованных активам, полагают представители Coinbase.

October’s sell-off wasn’t the end of the cycle—it may have been the reset it needed.



Excess leverage is flushed, fundamentals remain intact, and institutional players are quietly rotating back in. Smart money is clustering around EVM chains, RWAs, and yield protocols—pointing to… pic.twitter.com/DUYqM36u8j — Coinbase Institutional 🛡️ (@CoinbaseInsto) November 7, 2025

В ближайшие три-шесть месяцев котировки первой криптовалюты будут, вероятнее всего, находиться в диапазоне $90 000 — $160 000 с «умеренным смещением в сторону роста».

Аналитики Coinbase назвали дополнительные факторы поддержки крипторынка: снижение процентной ставки по кредитам в США, улучшение условий ликвидности и новые подходы к регулированию. Эти факторы способны поддержать возобновление бычьего цикла в течение года, верят эксперты.