Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
10 ноября 2025, 13:10 Читати українською

Экономист Питер Шифф призвал как можно быстрее продавать биткоины

Продвигающий инвестиции в золото экономист Питер Шифф призвал инвесторов и трейдеров как можно скорее распродать биткоины, пока первая криптовалюта держится выше $100 000. Если этого не сделать быстро, можно упустить возможность выйти из актива до того, как он обвалится, написал Шифф в Х.

Продвигающий инвестиции в золото экономист Питер Шифф призвал инвесторов и трейдеров как можно скорее распродать биткоины, пока первая криптовалюта держится выше $100 000.
Фото: Питер Шифф

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Биткоин — переоценен

Криптоскептик уверен: биткоин сильно переоценен, поэтому трейдерам стоит действовать особенно быстро, так как в скором времени крипторынок сильно скорректируется.

Мнение Шиффа совпадает с недавними заявлениями старшего стратега Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун, который считает, что биткоин не сможет долго держаться выше $100 000.

По мнению Макглоуна, пребывание биткоина на этом уровне с минимальными колебаниями создает обманчивое впечатление стабильности, которая обычно предшествует значительной волатильности.

Шифф считается одним из самых ярых публичных критиков биткоина. Экономист неоднократно называл первую криптовалюту пузырем, поскольку, по его мнению, биткоин не имеет внутренней ценности.

Читайте также: $106 тысяч за биткоин: криптовалюта ожила после новостей из Конгресса

Шифф часто называет биткоин не имеющим функции настоящих денег спекулятивным активом и настоятельно рекомендует инвесторам придерживаться традиционных активов, в первую очередь золота.

Шифф часто публикует предупреждения о жестком медвежьем тренде. Недавно он заявил, что у золота гораздо больше шансов достичь отметки $1 млн, чем у биткоина.

Причиной экономист назвал международную напряженность, в условиях которой инвесторы более склонны вкладывать деньги в традиционные, менее волатильные активы.

Что говорят аналитики Coinbase

Аналитики крупнейшей американской криптобиржи Coinbase заявили, что рекордный объем ликвидаций позиций трейдеров, случившийся 10 октября, указывает на здоровую перезагрузку крипторынка, которая начнется в ближайшее время.

По словам биржевых экспертов, фундаментальные показатели остаются устойчивыми, а корпоративные игроки постепенно возвращаются на рынок.

Крупные игроки концентрируются вокруг протоколов доходности, что может быть сигналом отсутствия у них желания уйти с рынка и даже выборочного возвращения к рискованных активам, полагают представители Coinbase.

В ближайшие три-шесть месяцев котировки первой криптовалюты будут, вероятнее всего, находиться в диапазоне $90 000 — $160 000 с «умеренным смещением в сторону роста».

Аналитики Coinbase назвали дополнительные факторы поддержки крипторынка: снижение процентной ставки по кредитам в США, улучшение условий ликвидности и новые подходы к регулированию. Эти факторы способны поддержать возобновление бычьего цикла в течение года, верят эксперты.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
