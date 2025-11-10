Multi от Минфин
10 ноября 2025, 12:00

В Испании задержали крипто-гуру Ромильо за создание криптопирамиды на $300 млн

Испанская полиция задержала влиятельного криптовалютного деятеля Альваро Ромильо, создателя Madeira Invest Club (MIC), по подозрению в финансовой пирамиде на сумму 300 миллионов долларов, в которой были обмануты сотни инвесторов. Об этом пишет Сryptopolitan.

Испанская полиция задержала влиятельного криптовалютного деятеля Альваро Ромильо, создателя Madeira Invest Club (MIC), по подозрению в финансовой пирамиде на сумму 300 миллионов долларов, в которой были обмануты сотни инвесторов.
Фото: bits.media

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

На чем попался гуру

Судья Национального суда Хосе Луис Калама вынес постановление об его аресте без права внесения залога после обнаружения секретного счета в Сингапуре с 29 миллионами евро (33,5 миллиона долларов), связанного с этой схемой.

По данным национального информационного агентства Cadena SER, Ромильо был задержан в четверг, поскольку прокуратура опасалась его побега из страны. Судья Хосе Луис Калама заявил, что Ромильо может быть приговорен к девяти годам лишения свободы, а если будет признано, что мошенничество является массовым преступлением, то и к 18 годам.

Обман инвесторов на миллионы

В конце 2024 года испанские власти начали расследование в отношении MIC, и в октябре того же года поступило три жалобы. Центральное оперативное подразделение Гражданской гвардии Испании (UCO) считает, что MIC Ромильо предположительно управлял финансовой пирамидой, в результате которой 3000 человек получили мошеннические средства на сумму 260 миллионов евро (около 300 миллионов долларов США).

По данным испанской юридической фирмы Zaballos Abogados, в течение последнего года Ромилло оказывал содействие правоохранительным органам, участвуя в судебных заседаниях. Он также помогал властям возвращать активы, включая дорогие автомобили.

Компания Zalaballos Abogados сообщила, что Национальная полиция и прокуратура Национального суда конфисковали в общей сложности двадцать четыре автомобиля класса люкс, зарегистрированных на одну из компаний.

Власти конфисковали ещё три автомобиля класса люкс, зарегистрированных на другую компанию, входящую в сеть MIC. Каждый автомобиль можно было идентифицировать dent номеру шасси и регистрационному знаку.

Испанская юридическая фирма заявила, что среди транспортных средств были Mercedes-Benz S650 Maybach, Ferrari Testarossa, Ferrari 430 Scuderia, Ferrari 365 GTC4, Ferrari F131, несколько Jaguar, многочисленные Porsche, BMW, Ford Mustang и другие примечательные автомобили, имеющие значительную экономическую ценность.

MIC требовала внесения депозитов (минимум 2000 евро на инвестора) с гарантированным выкупом акций и фиксированной доходностью, которая была очень высокой, около 20% годовых. Депозиты помогли MIC приобрестиtracна цифровые «произведения искусства» и акции предметов роскоши, включая яхты, автомобили Ferrari и золото.

В пятницу во время своего выступления в суде Ромилло заявил, что он планирует возместить инвесторам ущерб и даже отправил деньги обратно 2700 сторонам; однако он сделал это cash и заявил, что у него нет способа отчитаться за эти платежи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
