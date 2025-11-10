Испанская полиция задержала влиятельного криптовалютного деятеля Альваро Ромильо, создателя Madeira Invest Club (MIC), по подозрению в финансовой пирамиде на сумму 300 миллионов долларов , в которой были обмануты сотни инвесторов. Об этом пишет Сryptopolitan.

На чем попался гуру

Судья Национального суда Хосе Луис Калама вынес постановление об его аресте без права внесения залога после обнаружения секретного счета в Сингапуре с 29 миллионами евро (33,5 миллиона долларов), связанного с этой схемой.

По данным национального информационного агентства Cadena SER, Ромильо был задержан в четверг, поскольку прокуратура опасалась его побега из страны. Судья Хосе Луис Калама заявил, что Ромильо может быть приговорен к девяти годам лишения свободы, а если будет признано, что мошенничество является массовым преступлением, то и к 18 годам.

Обман инвесторов на миллионы

В конце 2024 года испанские власти начали расследование в отношении MIC, и в октябре того же года поступило три жалобы. Центральное оперативное подразделение Гражданской гвардии Испании (UCO) считает, что MIC Ромильо предположительно управлял финансовой пирамидой, в результате которой 3000 человек получили мошеннические средства на сумму 260 миллионов евро (около 300 миллионов долларов США).

По данным испанской юридической фирмы Zaballos Abogados, в течение последнего года Ромилло оказывал содействие правоохранительным органам, участвуя в судебных заседаниях. Он также помогал властям возвращать активы, включая дорогие автомобили.

Компания Zalaballos Abogados сообщила, что Национальная полиция и прокуратура Национального суда конфисковали в общей сложности двадцать четыре автомобиля класса люкс, зарегистрированных на одну из компаний.

Власти конфисковали ещё три автомобиля класса люкс, зарегистрированных на другую компанию, входящую в сеть MIC. Каждый автомобиль можно было идентифицировать dent номеру шасси и регистрационному знаку.

Испанская юридическая фирма заявила, что среди транспортных средств были Mercedes-Benz S650 Maybach, Ferrari Testarossa, Ferrari 430 Scuderia, Ferrari 365 GTC4, Ferrari F131, несколько Jaguar, многочисленные Porsche, BMW, Ford Mustang и другие примечательные автомобили, имеющие значительную экономическую ценность.

MIC требовала внесения депозитов (минимум 2000 евро на инвестора) с гарантированным выкупом акций и фиксированной доходностью, которая была очень высокой, около 20% годовых. Депозиты помогли MIC приобрестиtracна цифровые «произведения искусства» и акции предметов роскоши, включая яхты, автомобили Ferrari и золото.

В пятницу во время своего выступления в суде Ромилло заявил, что он планирует возместить инвесторам ущерб и даже отправил деньги обратно 2700 сторонам; однако он сделал это cash и заявил, что у него нет способа отчитаться за эти платежи.