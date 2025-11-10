В Украине до конца года подорожает автогражданка. Эксперт рассказал на сколько

Следующая заметная корректировка цены ОСАГО в Украине состоится, когда страховые компании получат больше статистики по выплатам по полисам, заключенным после 01.01.2025 года. То есть ориентировочно в конце 2025 — начале 2026 года. Прогнозируемый рост — в пределах 10−20%. Об этом «Минфину» рассказал генеральный директор Ассоциации «Страховой бизнес» Вячеслав Черняховский.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как вырастет цена

«Будет ли цена расти? Да, будет. Как в гривне, так и в евро. Но она не будет расти темпами как в 2025 году (+110%)», — отметил эксперт.

По его словам, если сравнивать гипотетически польские 126 евро с учетом разницы в среднем ущерба и скорректировав на наши высшие расходы на ведение дела, то средняя премия в Украине может подняться максимум до 70−75 евро.

Это все еще вдвое меньше, чем в Польше и Венгрии, втрое меньше, чем в Болгарии и почти в пять раз меньше, чем в Латвии. рост", — пишет эксперт.

Читайте также: Цены на «автогражданку» в 2025 г. выросли вдвое: когда они станут как в Польше

Черняховский отметил, что, несмотря на наименьшую в Европе цену на ОСАГО в Украине, несмотря на сложности войны, дефицита рабочей силы и рост цен на СТО, украинские страховые компании за 9 мес. В 2025 году уже было осуществлено более 108,2 тыс. выплат.

Кроме того, диджитализация в этом страховании находится на самом высоком уровне — страховщики полностью перешли на электронный полис.

Повысилась простота и скорость выплат — 45% всех случаев урегулируются без вызова полиции и, соответственно, без штрафов и пробок на дорогах благодаря активному использованию участниками ДТП европротокола, количество жалоб на страховые компании — минимальное (всего 0,3%).