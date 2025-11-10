Секонд-хенд штурмует рынок: импорт подержанных авто вырос на 60%

В течение октября украинский автопарк пополнили более 26,1 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 60% больше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.

Рост спроса

По сравнению с предыдущим месяцем, спрос на такие авто увеличился на 12%. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 44%.

Дальше идут:

электромобили — 30%;

дизельные — 18%;

гибриды — 5%;

авто с ГБО — 3%.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в октябре на украинские номера, составляет — 8,2 года. Лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

Топ-10 самых популярных моделей луны

VOLKSWAGEN Golf — 1208 ед.;

TESLA Model Y — 942 ед.;

TESLA Model 3 — 862 ед.;

VOLKSWAGEN Tiguan — 752 ед.;

RENAULT Megane — 730 ед.;

AUDI Q5 — 726 ед.;

NISSAN Leaf — 697 ед.;

SKODA Octavia — 665 ед.

NISSAN Rogue — 636 ед.;

KIA Niro — 551 ед.

Всего с начала года украинцы приобрели 207,9 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 г.

Смена правил на рынке

Как писал ранее «Минфин», в Украине уже в ближайшее время может кардинально измениться рынок торговли подержанными авто. Причина — решение правительства скорректировать порядок оптовой и розничной торговли транспортными средствами.

Главное нововведение — субъекты хозяйствования получают возможность торговать автомобилями как обычным товаром. То есть им уже не нужно следовать старой схеме: сначала ставить машину на учет в ТЦК и сервисном центре, а затем, найдя нового покупателя, делать эту процедуру в обратном порядке — снимать транспортное средство с учета.

«Это революционное изменение, открывающее легальным автосалонам доступ к рынку подаренных авто, на котором сейчас они контролируют не более 1−1,5% сделок. Для граждан и владельцев авто, и тех, кто хочет купить машину, появится новый канал купли-продажи», — пояснил руководитель компании Autoconsulting Олег Омельницкий.