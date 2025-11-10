Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
10 ноября 2025, 10:29 Читати українською

Секонд-хенд штурмует рынок: импорт подержанных авто вырос на 60%

В течение октября украинский автопарк пополнили более 26,1 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 60% больше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.

В течение октября украинский автопарк пополнили более 26,1 тыс.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Рост спроса

По сравнению с предыдущим месяцем, спрос на такие авто увеличился на 12%. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 44%.

Дальше идут:

  • электромобили — 30%;
  • дизельные — 18%;
  • гибриды — 5%;
  • авто с ГБО — 3%.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в октябре на украинские номера, составляет — 8,2 года. Лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

Читайте: В Украине изменились правила торговли б/у авто: что будет с ценами?

Топ-10 самых популярных моделей луны

  • VOLKSWAGEN Golf — 1208 ед.;
  • TESLA Model Y — 942 ед.;
  • TESLA Model 3 — 862 ед.;
  • VOLKSWAGEN Tiguan — 752 ед.;
  • RENAULT Megane — 730 ед.;
  • AUDI Q5 — 726 ед.;
  • NISSAN Leaf — 697 ед.;
  • SKODA Octavia — 665 ед.
  • NISSAN Rogue — 636 ед.;
  • KIA Niro — 551 ед.

Всего с начала года украинцы приобрели 207,9 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 г.

Смена правил на рынке

Как писал ранее «Минфин», в Украине уже в ближайшее время может кардинально измениться рынок торговли подержанными авто. Причина — решение правительства скорректировать порядок оптовой и розничной торговли транспортными средствами.

Главное нововведение — субъекты хозяйствования получают возможность торговать автомобилями как обычным товаром. То есть им уже не нужно следовать старой схеме: сначала ставить машину на учет в ТЦК и сервисном центре, а затем, найдя нового покупателя, делать эту процедуру в обратном порядке — снимать транспортное средство с учета.

«Это революционное изменение, открывающее легальным автосалонам доступ к рынку подаренных авто, на котором сейчас они контролируют не более 1−1,5% сделок. Для граждан и владельцев авто, и тех, кто хочет купить машину, появится новый канал купли-продажи», — пояснил руководитель компании Autoconsulting Олег Омельницкий.

Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
