Доллар и евро: Какие курсы валют выставили банки и обменники

В понедельник, 10 ноября, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 10 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже. Евро подорожал на 3 копейки в покупке и не изменился в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 5 копеек в покупке и продаже. Евро добавил 8 копеек в покупке и 7 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,70−42,16 грн. Евро покупают за 48,20 грн, а продают за 48,80 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,00−42,10, евро — 48,68−48,85 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,80−41,84 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,36−48,38 грн/евро.

