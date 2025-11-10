$106 тысяч за биткоин: криптовалюта ожила после новостей из Конгресса

Биткоин вырос в понедельник, 10 ноября, на фоне общего подъема рисковых активов, поскольку американские законодатели достигли прогресса в вопросе прекращения длительного правительственного «шатдауна». Об этом пишет Investing.

Как изменилась цена биткоина

Крупнейшая криптовалюта мира выросла на 4,3% до $106 330,9.

Рост в понедельник стал продолжением восстановления биткоина в выходные, поскольку криптовалюта привлекла покупателей после сокрушительных потерь в октябре и начале ноября.

На прошлой неделе биткоин вошел в медвежий рынок, упав более чем на 20% с рекордного максимума, достигнутого в начале октября. Криптовалюта возглавила обвал на более широком крипторынке и также с середины октября не может преодолеть отметку в $110 000.

Тем не менее, улучшение аппетита к риску помогло биткоину, особенно после того, как США и Китай договорились о торговой сделке в конце октября.

Альткоины растут вслед за биткоином

Более широкие цены на криптовалюты выросли вслед за ростом биткоина, также восстанавливаясь после резких потерь за прошедший месяц.

Ethereum вырос на 5,7% до $3 600,99, в то время как BNB поднялся на 1,6% до $1 004,70. Cardano и Solana выросли почти на 6%.

Среди мемкоинов Dogecoin добавил 4%, в то время как $TRUMP вырос почти на 10%.

XRP показал лучшие результаты среди альткоинов, поднявшись более чем на 8% до $2,4570.

Рост криптовалюты был обусловлен главным образом оптимизмом по поводу привлечения эмитентом XRP, компанией Ripple Labs, $500 миллионов финансирования при оценке в $40 миллиардов.

Сбор средств также происходит после того, как Ripple опроверг недавние спекуляции о том, что компания планирует первичное публичное размещение акций.

XRP вырос на ожиданиях, что Ripple направит больше своих недавно привлеченных капиталов на выкуп токена, что является положительным фактором для цен.

Причина восстановления цен на криптовалюту

Аппетит к риску усилился в понедельник после того, как Сенат США проголосовал за продвижение законопроекта, направленного на финансирование правительства до 30 января 2026 года. Сенат согласился с результатом голосования 60−40, после того как восемь сенаторов-демократов согласились на сделку с республиканцами.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки с 1 октября продолжается приостановка работы правительства (шатдаун), что вызвано отсутствием утвержденного финансирования работы федеральных агентств на предстоящий период.

Этот шатдаун уже превысил 21-дневный шатдаун 1995−1996 годов, став вторым по продолжительности в истории страны.

Самый длинный правительственный паралич произошел в 2018—2019 годах и длился 35 дней. Однако нынешний шатдаун может побить и этот рекорд.

Ежедневные экономические потери США из-за приостановления деятельности правительства оцениваются в 15 миллиардов долларов.

При этом Сенат неоднократно пытался одобрить законопроекты, которые могли бы положить конец правительственному блокированию.

У федеральных агентств уже возникли многочисленные проблемы. В частности, из-за шатдауна Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA) отправило в неоплачиваемый отпуск 1400 сотрудников.

