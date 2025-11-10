За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 090 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1152160 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 9 ноября: 1090 российских оккупантов, 7 танков и 57 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1 152 160 (+1 090) человек
- танков — 11 342 (+7) ед.
- боевых бронированных машин — 23 552 (+7) ед.
- артиллерийских систем — 34 349 (+9) ед.
- РСЗО — 1 538 (+0) ед.
- средства ПВО — 1239 (+0) ед.
- самолетов — 428 (+0) ед.
- вертолетов — 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 79 425 (+57) ед.
- крылатые ракеты — 3 926 (+0) ед.
- корабли/катера — 28 (+0) ед.
- подлодки — 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны — 66 957 (+77) ед.
- специальная техника — 3993 (+0) ед.
Источник: Минфин
