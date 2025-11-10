Украина ввела санкции против «посланника Путина» Дмитриева

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 9 ноября, указом № 834 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против ряда российских чиновников, а также одного гражданина Украины.

Против кого ввели санкции

В частности, санкции введены против главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, который от переизбрания Дональда Трампа президентом США регулярно контактирует с представителями его администрации, в том числе со специальным посланником Стивеном Виткоффом. Несколько раз посещал Соединенные Штаты.

Кроме того, санкции были введены против руководителя пятой службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Алексея Комкова. Это подразделение отвечает за оперативную информацию и международные связи, его сотрудники работают советниками по многим российским посольствам и торговым представительствам.

Также под ограничение попал начальник одного из управлений российской военной разведки Александр Зорин, министр сельского хозяйства Оксана Лут и трое заместителей российских министров: просвещения, культуры, а также науки и высшего образования.

Санкции введены и против бывшего председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, сбежавшего из Украины в 2022 году. Его Зеленский назвал коллаборантом.

«В санкционных решениях Украины — лица, работающие в правительственных структурах (президента рф Владимира) Путина и причастные к грабежу на временно оккупированных территориях Украины, один из его „кошельков“, функционер российской военной разведки и один из коллаборантов», — написал президент в социальных сетях.

Ответ за санкции

Ограничение против россиян Зеленский охарактеризовал как ответ на российские санкции против украинских чиновников. 1 ноября на официальном российском портале правовых актов заявилась информация о введении экономических ограничений в отношении украинской премьер-министра Юлии Свириденко, министров финансов Сергея Марченко и экономики Алексея Соболева, а также семи других действующих и бывших чиновников.