Украина ввела санкции против «посланника Путина» Дмитриева

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 ноября 2025, 8:12 Читати українською

Украина ввела санкции против «посланника Путина» Дмитриева

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 9 ноября, указом № 834 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против ряда российских чиновников, а также одного гражданина Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 9 ноября, указом № 834 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против ряда российских чиновников, а также одного гражданина Украины.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахПротив кого ввели санкцииВ частности, санкции введены против главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, который от переизбрания Дональда Трампа президентом США регулярно контактирует с представителями его администрации, в том числе со специальным посланником Стивеном Виткоффом.
Фото: Президент Украины Владимир Зеленский

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Против кого ввели санкции

В частности, санкции введены против главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, который от переизбрания Дональда Трампа президентом США регулярно контактирует с представителями его администрации, в том числе со специальным посланником Стивеном Виткоффом. Несколько раз посещал Соединенные Штаты.

Кроме того, санкции были введены против руководителя пятой службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Алексея Комкова. Это подразделение отвечает за оперативную информацию и международные связи, его сотрудники работают советниками по многим российским посольствам и торговым представительствам.

Также под ограничение попал начальник одного из управлений российской военной разведки Александр Зорин, министр сельского хозяйства Оксана Лут и трое заместителей российских министров: просвещения, культуры, а также науки и высшего образования.

Санкции введены и против бывшего председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, сбежавшего из Украины в 2022 году. Его Зеленский назвал коллаборантом.

«В санкционных решениях Украины — лица, работающие в правительственных структурах (президента рф Владимира) Путина и причастные к грабежу на временно оккупированных территориях Украины, один из его „кошельков“, функционер российской военной разведки и один из коллаборантов», — написал президент в социальных сетях.

Ответ за санкции

Ограничение против россиян Зеленский охарактеризовал как ответ на российские санкции против украинских чиновников. 1 ноября на официальном российском портале правовых актов заявилась информация о введении экономических ограничений в отношении украинской премьер-министра Юлии Свириденко, министров финансов Сергея Марченко и экономики Алексея Соболева, а также семи других действующих и бывших чиновников.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами