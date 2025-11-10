Multi от Минфин
українська
10 ноября 2025, 9:37

Более половины украинских беженцев в Германии трудоустроены — исследование

Чуть более половины украинских беженцев в Германии уже трудоустроены. Это следует из обнародованных в Висбадене результатов социологического исследования, которое провел Федеральный институт демографических исследований (BiB), пишет DW.

Чуть более половины украинских беженцев в Германии уже трудоустроены.

Интеграция беженцев из Украины в немецкий рынок труда

Так, среди людей в возрасте от 20 до 64 лет, бежавших в Германию с февраля по май 2022 года после начала войны в Украине, уровень занятости летом 2025 года составил 51 процент. В частности, сегодня в Германии работают 50% украинских женщин и 57% украинских мужчин.

Таким образом, интеграция беженцев из Украины в немецкий рынок труда прошла в целом быстрее, чем у беженцев из других стран, констатируют авторы исследования.

Как уточнил руководитель проекта BiB Андреас Этте (Andreas Ette), с конца лета 2022 года до начала лета 2025 года уровень занятости беженцев-украинцев вырос более чем втрое. И если в первые два года после приезда в ФРГ он рос относительно медленно, то на третий год процесс значительно ускорился, добавил Этте.

Жизненная ситуация украинцев в Германии

В рамках опросов Федеральный институт демографических исследований изучал не только интеграцию в рынок труда, но также проблематику семьи и социальной адаптации людей из Украины. Данные были получены в результате шести опросов, первый был проведен летом 2022 года в рамках «Панели по демографии семьи».

В течение трех последующих лет одних и тех же украинцев опрашивали каждые шесть месяцев. В конце 2024 года была проведена дополнительная выборка среди украинцев, переехавших в Германию с лета 2022-го. Последний опрос, в котором участвовали более 6000 украинских беженцев, был проведен с мая по август 2025 года.

Согласно анализу, воссоединение семей путем переезда супруга или супруги является ключевым фактором интеграции и намерения остаться в стране.

«Семьи демонстрируют гораздо более высокие намерения остаться на долгосрочной основе, если оба родителя живут в Германии», — пояснила директор BIB Катарина Шписс. С другой стороны, тяготы войны, вынужденного бегства и разлуки привели к разрыву семейных отношений у 29% украинок, прибывших в Германию без своих мужей.

Как следует из данных BIB, украинские дети и подростки добились больших успехов в изучении немецкого языка после прибытия в Германию. Так, почти половина респондентов, по их собственным данным, обладают хорошими или очень хорошими знаниями языка, что значительно превышает показатели их родителей. В то же время доля детей и подростков с неопределенными намерениями остаться в стране выше, чем у взрослых.

Украинские беженцы в Германии имеют более высокую квалификацию по сравнению со средним уровнем населения в их стране, что может стать важным ресурсом для рынка труда в Германии, отмечают исследователи BIB.

Напомним

О том, что в Германии доля занятых украинцев за два года возросла в три раза, сообщил 15 октября нюрнбергский Институт исследования рынка труда и карьеры (IAB). Согласно его данным, к концу 2024 года среди всех трудоустроенных в ФРГ беженцами из Украины были около 242 тысяч человек, или 0,6 процента. В конце 2022 года их доля составляла 0,2 процента.

Исследование IAB основано на результатах опроса, регулярно проводимого среди примерно 15 900 предприятий. Согласно этим же данным, более двух третей украинских беженцев работают в компаниях с численностью персонала от 10 до 249 человек.

Как сообщалось, в 2024 году более 700 тысяч украинских беженцев получили в ФРГ 6,3 млрд евро социальной помощи «бюргергельд».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Минфин
Комментарии - 2

financialGenius
financialGenius
10 ноября 2025, 10:41
Какая хорошая новость. Молодцы, люблю людей которые работают и думают о будущем. Годик второй и 80% будет , восновном для многих язык препятствие , но за три года в немецкоговорящем окружении даже не у склонных к языкам людей есть реальная возможность заговорит на б1 уровне. Дальше будет так — Германия что-то да и предложит по документам всем кто работает и тут дети что бы не уезжали после окончания войны, в Швейцарии возможно и попросят уехать и то смотря когда закончится. Каких либо действий по демографическому кризису со стороны Украины я пока не наблюдаю.
zephyr
zephyr
10 ноября 2025, 12:13
«тягар війни, вимушеної втечі та розлуки призвели до розриву сімейних відносин у 29% українок, які прибули до Німеччини без своїх чоловіків." — продажные шкуры, можно же было и так упростить.
А показатели 3го года- люди наконец-то осознали, что жизнь надо снимать с паузы, интегрироваться и жить в ЕС, как многие и хотели.
