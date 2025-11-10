В Германии впервые запустили зарядку электромобилей прямо от дороги

На автобане A6 возле Амберга началась тестовая фаза индуктивной зарядки электромобилей. Под асфальтом установлены плоские катушки, которые создают магнитное поле и заряжают батареи электромобилей при проезде. Об этом пишет Focus.de.

Одна из немногих в мире

В тестах участвуют как легковые машины, так и электрические грузовики. Водитель даже не замечает процесс зарядки. Машины могут проезжать со скоростью от 80 до 120 км/ч.

Испытательная трасса длиной 1 км — первая в Германии и одна из немногих в мире. Похожие проекты есть во Франции, странах Скандинавии и США.

Что говорят эксперты

Эксперты считают, что технология поможет сделать электромобили легче и дешевле, так как часть энергии можно получать прямо от дороги, а не возить в тяжелых аккумуляторах.

Использование индуктивной зарядки может сократить вес батарей на 50−80%, что снизит стоимость и сделает электромобили более экологичными.

Откуда энергия

Энергия для зарядки поступает из возобновляемых источников и передается в батареи только тогда, когда машина находится прямо над катушкой. Это исключает потери и делает процесс безопасным.

Магнитное поле не превышает допустимые нормы и не влияет на кардиостимуляторы или другие медицинские устройства.

Сейчас компания Electreon Germany совместно с Университетом Нюрнберга продолжает развивать технологию и планирует новые тестовые участки на дорогах с высокой нагрузкой, где часто ездят грузовики.