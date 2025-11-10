Гетманцев заверил: повышения налогов в следующем году не будет

Повышения налогов на следующий год не будет. Об этом в телеграм-канале написал Глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Колебания курса

«Так же хочу успокоить украинцев: сейчас нет никаких оснований говорить о том, что в следующем году будут какие-нибудь существенные колебания курса. Поэтому не слушайте тех, кто пытается убедить вас в другом», — написал Гетманцев.

По его словам, бюджетный процесс продолжается.

«Сейчас продолжаются консультации с нашими европейскими партнерами, с МВФ, Всемирным банком, другими странами о привлечении ресурсов для покрытия дефицита бюджета в следующем году. Уверен, что переговоры будут успешными.

Что касается внутренних ресурсов, то ключевой для нас — детенизация.

Закон — один для всех. Каждый теневик и все, кто вовлечен в их схемы, в конце концов поймут это", — подытожил он.

Налоги для банков

Как писал «Минфин», налоговый комитет Верховной рады в третий раз решил налогообложить банки. Увеличив налог для банков в этом году с 25 до 50%.

В начале октября Гетманцев предложил в третий раз поднять налог на прибыль банков до 50% (сейчас — 25%).

В марте этого года Гетманцев уверял, что в 2025 году повышения налога на прибыль для банков не будет.