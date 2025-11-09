Сэм Альтман заявил, что ИИ должен управлять компанией OpenAI

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сделал смелый прогноз, заявив, что искусственный интеллект (ИИ) должен возглавить компанию в недалеком будущем, и он будет постыжен, если OpenAI не станет первой крупной компанией, которой будет управлять ИИ-директор. Он также считает, что ИИ сможет полноценно управлять крупным департаментом компании уже через несколько лет. Об этом Альтман заявил во время подкаста «Conversations with Tyler», передает Benzinga.

ШИ-директор лучше человека

Во время разговора Сэм Альтман поделился, что часто размышляет о том, что именно необходимо для того, чтобы ИИ-директор превзошел его в управлении OpenAI.

«Мне будет стыдно, если OpenAI не станет первой крупной компанией, которой будет руководить ИИ-директор, не так ли?» — заявил Альтман.

Он добавил, что размышления о том, как ускорить эту возможность и какие препятствия могут возникнуть, помогают ему в формировании организационного дизайна компании.

Управление департаментом — за несколько лет

По прогнозам Альтмана, способность ИИ взять на себя полное управление значительным подразделением компании — это вопрос ближайшего будущего. «Какое-то небольшое, однозначное количество лет, не очень далеко», — отметил он.

Эти заявления прозвучали на фоне недавних споров с Илоном Маском о структуре OpenAI и ее отходе от некоммерческой модели. В то же время компания демонстрирует исключительные финансовые результаты: Альтман сообщил, что реальные доходы OpenAI «значительно выше» распространенной оценки в $13 миллиардов в год.