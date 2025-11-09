Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сделал смелый прогноз, заявив, что искусственный интеллект (ИИ) должен возглавить компанию в недалеком будущем, и он будет постыжен, если OpenAI не станет первой крупной компанией, которой будет управлять ИИ-директор. Он также считает, что ИИ сможет полноценно управлять крупным департаментом компании уже через несколько лет. Об этом Альтман заявил во время подкаста «Conversations with Tyler», передает Benzinga.
Сэм Альтман заявил, что ИИ должен управлять компанией OpenAI
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
ШИ-директор лучше человека
Во время разговора Сэм Альтман поделился, что часто размышляет о том, что именно необходимо для того, чтобы ИИ-директор превзошел его в управлении OpenAI.
«Мне будет стыдно, если OpenAI не станет первой крупной компанией, которой будет руководить ИИ-директор, не так ли?» — заявил Альтман.
Он добавил, что размышления о том, как ускорить эту возможность и какие препятствия могут возникнуть, помогают ему в формировании организационного дизайна компании.
Управление департаментом — за несколько лет
По прогнозам Альтмана, способность ИИ взять на себя полное управление значительным подразделением компании — это вопрос ближайшего будущего. «Какое-то небольшое, однозначное количество лет, не очень далеко», — отметил он.
Эти заявления прозвучали на фоне недавних споров с Илоном Маском о структуре OpenAI и ее отходе от некоммерческой модели. В то же время компания демонстрирует исключительные финансовые результаты: Альтман сообщил, что реальные доходы OpenAI «значительно выше» распространенной оценки в $13 миллиардов в год.
Комментарии