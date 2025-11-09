Великобритания планирует скопировать жесткую миграционную модель Дании

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд готовится объявить о кардинальных изменениях в иммиграционных правилах страны, взяв за основу датскую систему, которая считается одной из самых строгих в Европе. Как сообщается, британские чиновники в прошлом месяце посетили Данию для изучения ее политики в отношении предоставления убежища и контроля на границах. Предложения, вызвавшие раскол внутри правящей Лейбористской партии, будут представлены позже в этом месяце. Об этом сообщает The Guardian.

Британских чиновников заинтересовали несколько ключевых элементов датской системы. Во-первых, это значительно более жесткие правила воссоединения семьи. В Дании беженец, который хочет привезти партнера, должен соответствовать ряду требований:

Оба партнера должны быть в возрасте 24 лет или старше.

Партнер, уже находящийся в Дании, не должен получать социальную помощь в течение трех лет.

Необходимо предоставить финансовую гарантию.

Оба партнера должны сдать экзамен по датскому языку.

Во-вторых,Дания запрещает воссоединение семьи тем, кто проживает в районах, определенных правительством как «параллельные общества» (где более 50% жителей имеют «незападное» происхождение).

В-третьих, датская политика четко различает типы беженцев: те, кто подвергся личным преследованиям со стороны режима, имеют больше шансов получить защиту, тогда как те, кто бежит от общего вооруженного конфликта, обычно получают только временный вид на жительство. Дания также оставляет за собой право самостоятельно определять, какие страны являются безопасными. Так, в 2022 году правительство страны, вопреки позиции ООН и ЕС, признало сирийский регион Дамаск безопасным для возвращения и сообщило 1200 беженцам, что их разрешения на проживание не будут продлены.