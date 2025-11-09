Китайская компания вознаграждает своих сотрудников золотыми клавишами для клавиатуры

Китайская технологическая компания Insta360, базирующаяся в Шэньчжэне, уже четвертый год подряд вознаграждает своих выдающихся сотрудников бонусами в виде клавиш для клавиатуры, изготовленных из чистого золота. Самая тяжелая из них — клавиша пробела — стоит около $45 000. Об этом сообщает South China Morning Post.

«Золота фабрика»

Компания Insta360, известная как конкурент GoPro в сегменте 360-градусных камер, недавно отметила День программиста в Китае (24 октября), подарив нескольким выдающимся сотрудникам 21 золотую клавишу. Всего за последние четыре года компания раздала 55 таких клавиш.

Самая дорогая из них, клавиша пробела, весит 35,02 грамма и в настоящее время оценивается примерно в 320 000 юаней ($45 000). Из-за стремительного роста цен на золото стоимость этих бонусов с первого года выросла более чем вдвое.

Благодаря этой традиции в китайской техиндустрии компания получила неформальное прозвище «золотая фабрика».

Золото как символ стабильности

Золотые бонусы не ограничиваются только Днем программиста.

На 10-ю годовщину компании в июле все сотрудники и стажеры получили «золотой слепой бокс», содержащий 0,36-граммовую наклейку из чистого золота с сообщением: «Все, что блестит, — это не только золото, но и вы».

За свадьбу или рождение ребенка сотрудникам дарят золотую монету весом 1 грамм.

На последней новогодней вечеринке главным призом лотереи стал 50-граммовый слиток золота 999 пробы.

Сотрудники положительно отзываются о такой мотивации. Один из работников назвал золотой бонус «очень прагматичным», отметив, что это «помогает мне управлять моими деньгами». Другой сказал, что не будет продавать свои золотые монеты, поскольку «есть вещи, которые нельзя измерить деньгами». Еще один сотрудник выразил решимость: «Я буду работать усерднее и заполню всю свою клавиатуру золотыми клавишами».

Основатель Insta360 Лю Цзинкань объяснил, что компания дарит золото не из-за его денежной ценности, а из-за «стабильности», которую оно символизирует. Он подчеркнул, что стабильность компании зависит от ее талантливых сотрудников, а золотые клавиши символизируют, что каждое нажатие клавиши — это прикосновение, которое «превращает камень в золото».