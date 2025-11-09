Китайская компания вознаграждает своих сотрудников золотыми клавишами для клавиатуры

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 ноября 2025, 13:44 Читати українською

Китайская компания вознаграждает своих сотрудников золотыми клавишами для клавиатуры

Китайская технологическая компания Insta360, базирующаяся в Шэньчжэне, уже четвертый год подряд вознаграждает своих выдающихся сотрудников бонусами в виде клавиш для клавиатуры, изготовленных из чистого золота. Самая тяжелая из них — клавиша пробела — стоит около $45 000. Об этом сообщает South China Morning Post.

Китайская технологическая компания Insta360, базирующаяся в Шэньчжэне, уже четвертый год подряд вознаграждает своих выдающихся сотрудников бонусами в виде клавиш для клавиатуры, изготовленных из чистого золота.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Золота фабрика»

Компания Insta360, известная как конкурент GoPro в сегменте 360-градусных камер, недавно отметила День программиста в Китае (24 октября), подарив нескольким выдающимся сотрудникам 21 золотую клавишу. Всего за последние четыре года компания раздала 55 таких клавиш.

Самая дорогая из них, клавиша пробела, весит 35,02 грамма и в настоящее время оценивается примерно в 320 000 юаней ($45 000). Из-за стремительного роста цен на золото стоимость этих бонусов с первого года выросла более чем вдвое.

Благодаря этой традиции в китайской техиндустрии компания получила неформальное прозвище «золотая фабрика».

Золото как символ стабильности

Золотые бонусы не ограничиваются только Днем программиста.

На 10-ю годовщину компании в июле все сотрудники и стажеры получили «золотой слепой бокс», содержащий 0,36-граммовую наклейку из чистого золота с сообщением: «Все, что блестит, — это не только золото, но и вы».

За свадьбу или рождение ребенка сотрудникам дарят золотую монету весом 1 грамм.

На последней новогодней вечеринке главным призом лотереи стал 50-граммовый слиток золота 999 пробы.

Сотрудники положительно отзываются о такой мотивации. Один из работников назвал золотой бонус «очень прагматичным», отметив, что это «помогает мне управлять моими деньгами». Другой сказал, что не будет продавать свои золотые монеты, поскольку «есть вещи, которые нельзя измерить деньгами». Еще один сотрудник выразил решимость: «Я буду работать усерднее и заполню всю свою клавиатуру золотыми клавишами».

Основатель Insta360 Лю Цзинкань объяснил, что компания дарит золото не из-за его денежной ценности, а из-за «стабильности», которую оно символизирует. Он подчеркнул, что стабильность компании зависит от ее талантливых сотрудников, а золотые клавиши символизируют, что каждое нажатие клавиши — это прикосновение, которое «превращает камень в золото».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами