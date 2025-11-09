Multi от Минфин
українська
9 ноября 2025, 12:31

Bank of America: Инвестиции в ИИ поддерживают доллар, но массовые увольнения могут его обрушить

Искусственный интеллект (ИИ) может стать новой мощной силой, которая будет определять курс доллара США, обеспечивая поддержку валюте в краткосрочной перспективе, но создавая значительные риски в будущем. К такому выводу пришли аналитики Bank of America (BofA), отмечая, что инвестиционный бум в секторе ИИ уже поддерживает экономику США, однако связанные с автоматизацией увольнения могут заставить ФРС быстро снижать ставки, что ослабит валюту. В долгосрочной перспективе, если ИИ повысит производительность, доллар укрепится. Об этом сообщает Investing.com, ссылаясь на отчет BofA.

Искусственный интеллект (ИИ) может стать новой мощной силой, которая будет определять курс доллара США, обеспечивая поддержку валюте в краткосрочной перспективе, но создавая значительные риски в будущем.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Бум капитальных затрат как поддержка ВВП

На макроуровне, отмечают в BofA, бум капитальных затрат, связанный с ИИ, «бесспорно, поддерживает доллар». По оценкам, инвестиции в программное обеспечение, оборудование и дата-центры добавили 1,2 и 1,3 процентных пункта к росту ВВП США в первом и втором кварталах 2025 года соответственно.

Этот рост, наряду с «эффектом богатства» от высоких оценок технологических компаний, поддержал потребительские расходы и инфляцию в сфере услуг. Эти факторы помогли доллару оставаться сильнее, чем он мог бы быть при других условиях.

Рынок труда — главная угроза

В то же время стратеги предупреждают, что рынок труда может стать источником слабости для доллара. Уже заметны первые признаки динамики «мало нанимаем, мало увольняем», особенно среди молодых работников. Это свидетельствует об осторожности компаний, которые не спешат нанимать на должности, которые могут быть автоматизированы в будущем.

«Более четкое подтверждение увольнений, вызванных ИИ, очевидно создает риски снижения курса доллара», — пишут в BofA. Аналитики объясняют, что массовые увольнения могут заставить Федеральный резерв ускорить снижение процентных ставок для стимулирования экономики.

Связь с рынком акций ослабла

Аналитики обратили внимание на важное изменение. Хотя доминирование американских технологий подпитывало нарратив об исключительности США, недавнее ралли акций, связанное с ИИ, не привело к прямому укреплению доллара.

После апрельской распродажи акции ИИ-компаний стремительно росли, в то время как доллар оставался в узком диапазоне. «Не очевидно, что гипотетическая распродажа акций ИИ сама по себе ослабит доллар», — отмечают стратеги, поскольку сейчас доминируют другие макроэкономические факторы.

Долгосрочный прогноз: производительность против дефляции

В долгосрочной перспективе судьба доллара будет зависеть от того, какой эффект от ИИ будет доминировать: дефляционное давление или рост производительности.

  • Если ИИ вызовет дефляцию (общее снижение цен из-за автоматизации), это может ослабить доллар из-за падения доходности облигаций.
  • Если ИИ повысит эффективность и производство, доллар, наоборот, укрепится. «Более высокая производительность исторически ассоциируется с более сильным долларом», — отмечают в BofA, приводя в качестве прецедента период 1995—2002 годов.

Сравнивая текущий цикл с эпохой доткомов 2000-х, аналитики видят ключевое отличие: сегодняшний бум подпитывается уже прибыльными технологическими фирмами, а не убыточными стартапами.

В целом, хотя полное влияние ИИ на валюты остается неопределенным, аналитики BofA считают, что сам инвестиционный бум в ИИ должен быть чистым позитивом для доллара в краткосрочной перспективе.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
