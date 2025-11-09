Переговоры о репарационном кредите для Украины зашли в тупик: Бельгия ждет других вариантов от ЕС

Переговоры между Европейской комиссией и правительством Бельгии по предложению о «репарационном кредите» для Украины на €140 миллиардов зашли в тупик. Бельгия продолжает блокировать план использования замороженных российских активов из-за значительных юридических рисков и требует от Комиссии предоставить альтернативные варианты финансирования, как было согласовано лидерами ЕС в октябре. Об этом сообщает Euronews.

Позиция Бельгии: юридические риски и отсутствие альтернатив

Техническая встреча между представителями Еврокомиссии и офисами премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера и министра иностранных дел Максима Прево, состоявшаяся в пятницу, не принесла результатов.

Правительство Бельгии выражает растущую обеспокоенность из-за отсутствия альтернативных предложений от Еврокомиссии. План Е С предусматривает использование €140 миллиардов замороженных российских активов, хранящихся преимущественно в бельгийском финансовом депозитарии Euroclear.

Бельгийское правительство считает риски, связанные с этой беспрецедентной операцией, значительными. Власти страны требуют юридических гарантий того, что она не будет нести ответственности за непредвиденные последствия, в частности:

Дорогие судебные иски со стороны России или третьих лиц после войны.

Возможные ответные меры со стороны Москвы.

Репутационные риски для Euroclear как нейтрального международного депозитария.

Источник в бельгийском правительстве настаивает, что лидеры ЕС в октябре договорились рассмотреть все возможные варианты, а не только один.

«Честно говоря, мы все еще ждем другие варианты, которые Еврокомиссия должна была представить, как было согласовано на Совете ЕС», — сообщил источник Euronews.

Давление времени и сокращение помощи США

Провал переговоров усиливает давление на ЕС, поскольку время для принятия решения истекает. Окончательное решение должно быть принято на саммите лидеров ЕС в декабре.

Еврокомиссия ищет способ обеспечить стабильное финансирование Украины в 2026 году, особенно в условиях, когда поддержка со стороны США значительно сократилась после вступления в должность президента Дональда Трампа.

Если план использования активов РФ провалится, среди ранее обсуждавшихся альтернатив остаются:

Выпуск совместных долговых обязательств ЕС.

Предоставление двусторонних кредитов или грантов от стран-членов.

Краткосрочный «бридж-кредит» (промежуточное финансирование).

В то же время, по данным издания, страны-члены ЕС в частном порядке признают, что ни один из этих вариантов не будет столь значительным или стабильным, как «репарационный кредит».

Несмотря на разногласия, один европейский источник сообщил Euronews, что все еще ожидает достижения соглашения с Бельгией до декабрьского саммита.