В 2025 г. курс доллара не поднимется выше 42,5 грн/$, на конец 2026 г. составит 44,5 грн/$ — прогноз ICU

Руководитель департамента корпоративного анализа ICU Александр Мартыненко во время инвестиционной конференции «Жить на проценты» оценил перспективы курса доллара на мировых рынках и поделился прогнозом по гривне.

Доллар: Преждевременное падение отменяется

Мартыненко отмечает, что на мировом рынке наблюдается обратное движение после первоначальных пессимистических ожиданий инвесторов по отношению к доллару. Дискуссии об «отходе доллара от ведущей роли» популярны, но преждевременны.

Позиции инвесторов: Инвестиционные менеджеры потихоньку начинают заходить в «длинные» позиции по отношению к доллару.

Прогноз: В ближайшие месяцы доллар будет стабильным.

Курс по евро: По курсу доллар-евро ожидается некоторое укрепление американской валюты. В настоящее время курс держится на уровне около $1,15 за евро.

Прогноз курса гривны

Благодаря международной финансовой помощи у Национального банка Украины есть рекордные резервы для контроля гривны.

Прогноз на конец 2025 года: ICU не видит существенных рисков того, что курс гривны будет выше 42,5 грн/$.

Прогноз на 2026 год: Ожидается контролируемое ослабление национальной валюты. Прогноз ICU на конец следующего года составляет около 44,5 грн/$.

Отметим, что по прогнозу директора по инвестициям Capital Times Артема Щербины, также выступавшего на конференции «Жить на проценты», в 2026 году курс доллара достигнет 46 гривен.

