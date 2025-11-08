Настроения ухудшились: Как изменились инвестиционные ожидания украинцев в 2025 году — исследование

Общая ситуация и настроения инвесторов в Украине ухудшились по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал директор по развитию бизнеса исследовательской компании Kantar Ukraine Кирилл Ежов, представляя на конференции «Жить на проценты» результаты исследования инвестиционных настроений украинцев в 2025 году.

Ухудшение связано, прежде всего, с финансовыми трудностями и снижением ощущения уверенности и понимания будущего.

Меньше инвесторов, но активность растет внутри группы

В результате общего ухудшения доля украинцев, имеющих инвестиционный опыт, и тех, кто инвестирует сейчас, уменьшилась на 4−5 процентных пунктов. Однако, по словам Ежова, это снижение не является социально значимым, но свидетельствует об отрицательной тенденции.

Ключевые изменения в поведении:

Разрыв усиливается: Те, кто инвестировал раньше, продолжают инвестировать, становятся более активными и расширяют свое участие. Те, кто не инвестировал, не приобщаются.

География инвестиций: Растет желание инвестировать за границу, что особенно заметно среди молодежи (18−29 лет).

Крипто-падение: Произошло самое ощутимое снижение интереса к криптовалюте среди тех, кто уже имеет инвестиции. Крипторынок перестает восприниматься как надежный и привлекательный инструмент.

Смена приоритетов инвесторов в 2025 году

Данные Kantar Ukraine по инвестированию по направлениям среди тех, кто уже имеет инвестиции, демонстрируют заметное падение доверия к криптовалюте и рост интереса к традиционным и государственным инструментам в 2025 году.

Ключевые выводы:

Криптовалюты и NFT остаются самым популярным направлением, но их доля существенно снизилась: с 53% в 2024 году до 40% в 2025 году. Это падение подтверждает общую тенденцию снижения доверия к волатильному крипторинку.

ОВГЗ и Корпоративные облигации вышли на второе место, демонстрируя стабильный и растущий интерес: 34% в 2025 году (против 30% в 2024 году).

Жилая недвижимость в Украине и покупка земли в Украине остаются важными направлениями, хотя и без значительного роста.

Коммерческая недвижимость в Украине испытала наибольшее падение интереса: с 9% в 2024 году до 2% в 2025 году, что свидетельствует о высоких рисках для бизнес-активов.

Зарубежный фондовый рынок демонстрирует небольшой, но устойчивый рост, подтверждая желание инвесторов диверсифицировать риски за пределами Украины (с 7 до 11%).

Отмечается рост инвестиций в Курортную недвижимость (с 5 до 7%) и Инвестиции в логистическую сферу (с 3 до 6%), что может указывать на определенные сегменты рынка, которые инвесторы считают перспективными.

Недвижимость сохраняет лидерство, крипта догоняет

В планах на будущее и общих инвестиционных предпочтениях украинцев доминируют традиционные активы:

Жилищная недвижимость в Украине остается наиболее надежным и понятным инвестиционным инструментом, несмотря на заметный рост рисков повреждения жилья от вражеских атак.

Криптовалюты (которые ранее были безоговорочным лидером) почти сравнялись с недвижимостью в планах инвестирования.

Государственные/корпоративные облигации растут в популярности как инструмент среди уже инвестирующих.

Барьеры и неопределенность

Готовность украинцев инвестировать в целом снизилась, а доля тех, кто не может определиться, выросла.

Главные барьеры для инвесторов, готовых начать инвестировать:

Сложность процедуры покупки активов.

Невозможность выведения средств из актива (желание большей гибкости и управляемости).

Интересно, что проблема «нехватки знаний» почти исчезла из перечня барьеров, хотя лишь 7% готовы платить за финансовое образование. Декларативно, украинцы считают, что знаний им хватает.

Главная причина неготовности инвестировать — нехватка финансов.

Мотивация: Пассивный доход и финансовая независимость

Основной целью инвестирования остается создание пассивного дохода, особенно среди старшей возрастной группы. Для молодежи (18−29 лет) более сильной мотивацией является финансовая независимость.

Долгосрочные инвестиции менее привлекательны

Долгосрочные инвестиции становятся менее привлекательными для украинцев в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Наибольшее снижение интереса зафиксировано к инвестициям с горизонтом 10 лет, где доля заинтересованных инвесторов снизилась с 16% в 2024 году до 12% в 2025 году.

В то же время, краткосрочные инвестиции (на 3 года) остаются самыми популярными (71% в 2025 году против 68% в прошлом году).

Интерес к среднесрочным инвестициям (5 лет) остается стабильным, с небольшим ростом до 17% (с 16% в 2024 году). Общая тенденция указывает на усугубление неопределенности и нежелание инвесторов фиксировать средства на длительный период.

Выводы Kantar Ukraine

Кирилл Ежов подчеркнул, что рынку необходимо сделать два важных шага:

Увеличить предсказуемость: требуются более прогнозируемые действия со стороны государства и регулятора.

Повышение доверия: Институциональные игроки должны стать поводырями и более активно объяснять, как работать со стабильными инструментами, чтобы преодолеть недоверие, которое создают «продавцы воздуха» и «инфоцыгане».

Исследование

Исследование охватывало украинскую аудиторию 18−55 лет, проживающую в городах с населением 20 тысяч и более. Данные собирались в течение октября 2024 и 2025 годов. Использовались две основные методики сбора данных: онлайн-опрос, в котором приняли участие 1000 респондентов, и онлайн глубинные интервью.