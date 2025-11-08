Multi от Минфин
українська
8 ноября 2025, 16:21

FT: ЕК предлагает постоянное замораживание активов РФ, чтобы избежать ежегодных расходов в €5,6 млрд

Европейская комиссия предлагает ввести механизм «постоянной иммобилизации» замороженных российских государственных активов в ЕС. Это главное условие для создания юридической схемы, которая позволит использовать доходы от этих активов для финансирования поддержки Украины. Альтернативой, по оценкам ЕК, станут дополнительные расходы для стран ЕС в размере 5,6 млрд евро ежегодно. Об этом сообщила газета The Financial Times, ссылаясь на документ Еврокомиссии, подготовленный к декабрьскому саммиту лидеров ЕС.

Европейская комиссия предлагает ввести механизм «постоянной иммобилизации» замороженных российских государственных активов в ЕС.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Предупреждение о цене отказа

Документ Еврокомиссии содержит доклад о последствиях отказа от использования российских замороженных активов для финансирования помощи Украине. В нем отмечается, что если план по привлечению части средств, заблокированных в бельгийском депозитарии Euroclear, не будет реализован, у ЕС будет два варианта:

  • Согласовать совместное заимствование на рынке.
  • Выделить Украине прямые гранты.

Общая сумма необходимой помощи оценивается в 140 миллиардов евро. По оценке ЕК, оба варианта приведут к дополнительным расходам и увеличат долговую нагрузку на национальные бюджеты стран-членов.

Финансовые последствия для ЕС

Обслуживание совместного кредита на €140 млрд обойдется странам ЕС примерно в 5,6 миллиарда евро в год только в виде процентов. Из этой суммы:

  • Франция будет выплачивать почти 1 млрд евро в год;
  • Италия — около 675 млн евро;
  • Бельгия — около 200 млн евро.

Еврокомиссия также предупреждает, что столь крупное заимствование может негативно повлиять на финансовые рынки и повысить процентные ставки, по которым сам Евросоюз привлекает средства. Это, в свою очередь, может повлечь за собой «дополнительные косвенные расходы» для других программ ЕС.

Позиция Бельгии и риски

Ранее именно Бельгия заблокировала предложение о выделении «репарационного кредита» на 140 млрд евро за счет российских активов. Брюссель ссылается на значительные финансовые и юридические риски, в частности:

  • Возможные ответные шаги со стороны Москвы.
  • Риски для собственной экономики.
  • Угроза подрыва доверия к Euroclear как к надежному международному депозитарию, где хранится большинство замороженных активов РФ.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментарии

