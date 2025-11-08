Pfizer выиграл «битву» у Novo Nordisk за разработчика лекарств для похудения

Американский фармацевтический гигант Pfizer согласился приобрести биотехнологический стартап Metsera, специализирующийся на лекарствах для похудения. Сделка, общая стоимость которой может превысить $10 миллиардов, завершает напряженную войну торгов, в которой Pfizer победил своего главного конкурента, датскую Novo Nordisk. Совет директоров Metsera выбрал предложение Pfizer, в частности, из-за предупреждения антимонопольных регуляторов США относительно сделки с Novo Nordisk. Об этом сообщает WSJ.

Детали соглашения

Согласно условиям денежной сделки, Pfizer заплатит $65,60 за акцию Metsera авансом. Сделка также включает право на условную стоимость (CVR) в размере до $20,65 на акцию, которое будет выплачено в будущем в случае достижения определенных этапов в разработке лекарств.

Ожидается, что Pfizer завершит сделку после голосования акционеров Metsera, запланированного на ближайший четверг.

Роль регулятора: почему Novo Nordisk проиграл

Победа Pfizer стала возможной не только благодаря финальной цене, которая сравнялась с предложением Novo Nordisk. Совет директоров Metsera заявил, что недавний звонок от Федеральной торговой комиссии США (FTC) сыграл решающую роль в их решении.

Регулятор предупредил Metsera о «неприемлемо высоких юридических и регуляторных рисках» в случае сделки с Novo Nordisk. Поскольку Novo Nordisk уже является доминирующим игроком на рынке лекарств против ожирения (с препаратом Wegovy), его попытка поглотить перспективного конкурента могла бы быть заблокирована как антиконкурентная.

В то же время, по данным Pfizer, их первоначальное предложение о покупке Metsera уже получило предварительное одобрение от FTC в прошлом месяце.

Война за рынок на $72 миллиарда

Эта необычная дуэль за стартап демонстрирует огромный ажиотаж вокруг мирового рынка лекарств против ожирения, объем которого оценивается в $72 миллиарда. Сейчас на нем доминируют инъекционные препараты Wegovy (от Novo Nordisk) и Zepbound (от Eli Lilly).

Для Pfizer эта сделка является стратегической необходимостью. Она дает компании плацдарм на самом прибыльном рынке в фармакологии после того, как ее собственные попытки разработать таблетки для похудения провалились во время клинических испытаний. Metsera разрабатывает как инновационные таблетки, так и инъекцию, которая, возможно, потребует введения только раз в месяц.