В 2025 году мир остается резко поляризованным по способу использования денег: беднейшие страны мира проводят более 90% ежедневных операций в физической наличности, в то время как некоторые развитые экономики стали почти полностью безналичными. Мьянма возглавила рейтинг стран с наибольшей зависимостью от наличных денег (98%), а Норвегия и Южная Корея заняли последние места (по 10%). Об этом свидетельствует рейтинг 123 стран, опубликованный Forex.se, пишет Visual Capitalist.
Мьянма возглавила рейтинг стран, которые больше всего используют наличные деньги
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Где наличные деньги остаются королем
На вершине рейтинга оказались страны с низким уровнем дохода, где ограниченная банковская инфраструктура и плохой интернет делают физические деньги самым простым и надежным средством обмена.
- Мьянма возглавила список с показателем 98% использования наличных денег.
- Эфиопия и Гамбия разделили второе место с 95%.
В топ-10 также вошли Албания, Камбоджа, Лаос, Ливан, Непал и Пакистан, где уровень использования наличных составляет 90%.
В этих странах значительная часть населения остается «небанковской» (не имеет банковских счетов), а торговцы не могут позволить себе POS-терминалы.
Почти безналичные страны
На противоположном конце спектра — развитые экономики со зрелыми финтех-экосистемами, которые быстро отказываются от банкнот и монет.
- Норвегия и Южная Корея являются лидерами с самым низким показателем использования наличных денег — всего 10%.
- Швеция занимает третье место снизу с 14%.
- В США доля наличных операций составляет 16%.
В этих странах общий доступ к интернету, высокое проникновение смартфонов и надежные системы защиты прав потребителей дают покупателям уверенность для перехода на цифровые расчеты.
Аномалии и исключения из правил
Рейтинг показывает, что экономическое развитие не всегда прямо коррелирует с отказом от наличных денег.
Богатые, но «наличные»: Япония (60%) и Германия (51%) демонстрируют аномально высокую привязанность к наличным деньгам для таких технологически развитых стран. В Германии это связывают с соображениями конфиденциальности и недоверием к крупным банковским учреждениям, а в Японии — с распространенностью наличных денег в сельской местности.
- «Ловушка среднего дохода»: Такие страны, как Мексика (80%), Индия (70%) и Таиланд (65%), показывают, что умеренное экономическое развитие не гарантирует быстрой цифровой адаптации. (В то же время отмечается, что Индия смогла снизить свой показатель до 70% благодаря государственной платежной системе UPI).
- «Цифровой скачок» Китая: Китай, несмотря на то, что не является самой богатой страной, имеет один из самых низких показателей наличных денег — 10%. Это объясняется тем, что страна фактически «перепрыгнула» эру банковских карт, сразу перейдя на мобильные платежные системы, такие как Alipay и WeChat Pay.
Комментарии