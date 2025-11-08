Трамп разрешил Орбану продолжать покупать российские энергоресурсы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что получил от США гарантии полного освобождения от американских санкций против российских энергоносителей. По его словам, эта договоренность, достигнутая во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, позволит Венгрии продолжать импортировать нефть по «Дружбе» и газ по «Турецкому потоку». Об этом сообщило венгерское издание Telex со ссылкой на брифинг Орбана.

Как заявил Виктор Орбан, полученное освобождение позволит Венгрии и в дальнейшем покупать нефть и газ у России. Главной целью этого является «защита снижения счетов за коммунальные услуги». Благодаря этому, по словам премьера, «Венгрия и в дальнейшем будет иметь самые дешевые цены на энергоносители».

Орбан отметил, что получил одобрение на этот вопрос от президента Трампа за закрытыми дверями, несмотря на то, что Дональд Трамп в целом выступает против покупки российских энергоносителей другими странами.