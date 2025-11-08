Multi от Минфин
8 ноября 2025, 12:20

Сейм Польши отклонил законопроект президента Навроцкого о помощи украинским беженцам

Сейм Польши в пятницу отклонил спорный законопроект президента Кароля Навроцкого о помощи гражданам Украины. Проект, среди прочего, предлагал приравнять бандеровцев к нацизму и фашизму, а также усилить наказание за нелегальное пересечение границы. За отклонение проекта проголосовало парламентское большинство — 244 депутата, 198 высказались против, трое воздержались. Об этом сообщает RMF24.

Сейм Польши в пятницу отклонил спорный законопроект президента Кароля Навроцкого о помощи гражданам Украины.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Конфликт законопроектов

Президентский законопроект был подготовлен после того, как Кароль Навроцкий в конце августа наложил вето на предыдущую правительственную версию закона о помощи украинцам.

Однако, пока президентский проект проходил консультации, парламентское большинство приняло, а президент в конечном итоге подписал другой правительственный закон. Этот новый закон также касался помощи гражданам Украины, но был сосредоточен на «уплотнении» системы получения льгот иностранцами.

Проект, предложенный президентом, с одной стороны, дублировал принятый правительственный закон (например, в части продления легальности пребывания украинцев и истечения срока действия некоторых видов помощи), но в то же время содержал три дополнительные инициативы, которые не касались помощи беженцам и вызвали наибольшие споры.

Ужесточение наказаний и правил гражданства

Президент Навроцкий предлагал внести изменения в Уголовный кодекс, значительно ужесточив наказание за преступления, связанные с пересечением границы:

  • До 5 лет лишения свободы за нелегальное пересечение границы.
  • От 2 до 12 лет лишения свободы за организацию нелегального пересечения границы.

Кроме того, проект предусматривал изменение закона о польском гражданстве, согласно которому минимальный срок непрерывного пребывания в Польше, необходимый для признания иностранца гражданином Польши, должен был быть увеличен с 3 до 10 лет.

Попытка криминализации «идеологии ОУН-УПА»

Наиболее спорной нормой проекта стало предложение приравнять украинскую национальную идеологию к тоталитарным режимам.

Законопроект предлагал наказывать лишением свободы на срок до трех лет лицо, которое «публично пропагандирует нацистскую, коммунистическую, фашистскую идеологию, идеологию Организации украинских националистов, фракции Бандеры и Украинской повстанческой армии или идеологию, призывающую к применению насилия».

Согласно проекту, Институт национальной памяти (IPN) должен был заниматься сбором и публикацией документов о преступлениях, совершенных членами ОУН-УПА и другими украинскими формированиями, сотрудничавшими с Третьим Рейхом, против поляков в период с 1917 по 1990 год.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
