українська
8 ноября 2025, 11:12 Читати українською

Мировая денежная масса достигла рекордных $142 триллионов на фоне ослабления доллара

Глобальная «широкая» денежная масса в сентябре 2025 года достигла нового исторического максимума в $142 триллиона. С начала года показатель вырос на 9,1%, причем значительная часть этого роста объясняется ослаблением доллара США по отношению к другим основным валютам. Об этом свидетельствуют данные, охватывающие 169 стран мира, сообщает The Kobeissi Letter.

Глобальная «широкая» денежная масса в сентябре 2025 года достигла нового исторического максимума в $142 триллиона.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Скачок в 2025 году

Согласно данным, анализирующим 99% мирового ВВП, рост денежной массы ускорился. В сентябре годовой рост (по сравнению с сентябрем 2024 года) составил +6,7%.

Еще более стремительным был рост с начала года (YTD), который достиг +9,1%. Этот всплеск в значительной степени отражает обесценивание доллара США. Поскольку все валюты для расчета конвертируются в доллары, падение индекса DXY (Dollar Index) на 9,9% с начала года автоматически увеличило долларовую стоимость денежной массы в других странах, таких как Китай.

Это ускорение произошло после периода почти нулевого роста. В 2021—2024 годах денежная масса росла в среднем лишь на 1,4% в год, что было значительно ниже долгосрочного тренда.

Долгосрочная перспектива

Нынешний показатель в $142 триллиона демонстрирует колоссальный рост глобальной ликвидности за последние четверть века.

  • В 2000 году общий объем денежной массы составлял $26 триллионов.
  • С тех пор он вырос на $116 триллионов (или на 446%).
  • Среднегодовой темп роста (CAGR) за этот период составил 7,0%.

Кто генерирует ликвидность

Наибольшую долю в мировой денежной массе занимает Китай.

  • Китай: $47 триллионов, или 33% от общего объема.
  • Европейский Союз: $22,3 триллиона, или 16%.
  • США: 22,2 триллиона долларов, или 16%.

Что такое «широкая денежная масса»?

«Широкая денежная масса» (Broad Money) — это показатель общего количества денег в экономике. Он включает не только наличные деньги и деньги на текущих счетах (это называется «узкой» денежной массой, или М1), но и срочные депозиты в банках, а также другие высоколиквидные активы, которые можно быстро конвертировать в наличные деньги. Этот показатель (часто обозначается как M2 или M3) считается более полным индикатором уровня ликвидности и покупательной способности в экономике.

Почему это важно

Рекордный уровень мировой денежной массы является ключевым индикатором для глобальной экономики. С одной стороны, это свидетельствует о высоком уровне ликвидности, которая может поддерживать экономический рост и рынки активов.

С другой стороны, избыток денег создает значительные риски. Когда денежная масса растет быстрее, чем реальное производство товаров и услуг, это может привести к усилению инфляционного давления во всем мире. Кроме того, эта огромная ликвидность ($142 трлн) ищет доходность, что может приводить к надуванию «пузырей» на фондовых рынках, в недвижимости и на рынке криптовалют.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
