Авиакомпании в США сокращают полеты в 40 аэропортах: что происходит

В США 40 крупнейших аэропортов готовятся к массовым отменам рейсов, если приостановка работы правительства («шатдаун») не прекратится. Авиакомпании планируют постепенно сократить количество ежедневных полетов на 10%, что может коснуться до 4 тысяч рейсов ежедневно. Главной причиной стало критическое истощение авиадиспетчеров, которые более месяца работают без зарплаты. Об этом сообщает Reuters.

Причина сбоев: истощенные диспетчеры

Сокращение рейсов является прямым следствием кризиса федеральных служащих, вызванного бюджетным тупиком. Более 1,4 миллиона федеральных работников, включая авиадиспетчеров, находятся либо в вынужденном отпуске, либо работают бесплатно с 1 октября.

Профсоюзы предупреждают о критической усталости работников. Многие диспетчеры вынуждены брать дополнительные подработки, чтобы покрыть расходы, а некоторые не могут даже добраться до рабочих мест из-за нехватки денег на бензин.

Какие аэропорты и компании пострадают

Сокращения коснутся крупнейших и наиболее загруженных авиаузлов страны. Среди них аэропорты Нью-Йорка, Вашингтона, Чикаго, Атланты, Лос-Анджелеса и Далласа.

Сокращение количества рейсов будет происходить постепенно: 4% в первый день, 5% — во второй, и достигнет 10% в течение недели.

Крупные авиаперевозчики, такие как American Airlines, Southwest и Delta, заявили, что ожидают официальных директив от Федерального авиационного управления (FAA), но надеются сохранить большинство рейсов. В то же время FAA не исключает введения новых ограничений, если шатдаун будет продолжаться.