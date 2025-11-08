Nasdaq завершил худшую неделю с апреля из-за падения техносектора и «шатдауна»

Технологический индекс Nasdaq Composite завершил неделю падением на 3%, что стало худшим недельным результатом с апреля этого года. Главными причинами распродажи стали падение акций Alphabet, Tesla и производителей чипов, а также ухудшение настроений американских потребителей на фоне рекордно длительного «шатдауна» правительства. Об этом сообщает WSJ.

«Шатдаун» ударил по настроениям

В пятницу Nasdaq Composite снизился на 0,2%, став единственным из трех основных индексов США, закрывшимся в минусе. В то же время Dow Jones и S&P 500 показали незначительный рост.

Давление на рынок оказало падение акций Tesla на 3,7%. Это стало первой сессией после того, как акционеры одобрили беспрецедентный план вознаграждения Илона Маска на сумму до $1 триллиона. Также снизились бумаги Alphabet и ключевых производителей полупроводников, в частности Advanced Micro Devices, ARM Holdings, Lam Research и Marvell Technology.

Настроения инвесторов существенно ухудшились после публикации предварительных данных Мичиганского университета. Опрос показал, что потребительское доверие в США упало до рекордно низких уровней. Это связывают с обеспокоенностью по поводу экономических последствий «шатдауна» федерального правительства, который длится уже 38-й день и является самым длительным в истории.

Глобальная коррекция и надежда на Сенат

Нервозность в отношении завышенных оценок акций, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), была заметна и на мировых рынках. Японский индекс Nikkei 225 за неделю потерял более 4%, что также стало его худшим недельным показателем с апреля. Опасения инвесторов ударили по таким компаниям, как SoftBank и Samsung.

В течение торговой сессии в пятницу Nasdaq падал на 2%, но рынки отыграли значительную часть падения в конце дня. Это произошло на фоне сообщений о том, что демократы в Сенате США сделали новое предложение республиканцам по прекращению «шатдауна».

Среди компаний, которые росли вопреки тренду, оказались Affirm, Expedia и Monster Beverage, которые отчитались о более сильных, чем ожидалось, финансовых результатах.