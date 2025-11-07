Multi от Минфин
українська
7 ноября 2025, 19:34

Reuters: Meta заработала миллиарды на мошеннической рекламе, сознательно взимая с аферистов премиальную плату

Компания Meta в прошлом году прогнозировала, что заработает около 10% своего годового дохода — или $16 миллиардов — от размещения рекламы мошеннических схем и запрещенных товаров. Внутренние документы компании, с которыми ознакомилось агентство Reuters, свидетельствуют, что Meta годами не могла остановить лавину мошенничества, которая подвергала миллиарды пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp рискам, и даже разработала систему «штрафных ставок», по которой взимала с подозрительных рекламодателей премиальную плату. Об этом говорится в расследовании Reuters.

Компания Meta в прошлом году прогнозировала, что заработает около 10% своего годового дохода — или $16 миллиардов — от размещения рекламы мошеннических схем и запрещенных товаров.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

7 миллиардов долларов на «высокорисковых» мошенниках

Согласно внутренним документам Meta за 2021−2025 годы, компания подробно оценивала масштабы злоупотреблений на своих платформах, но не спешила принимать жесткие меры, которые могли бы навредить ее бизнес-интересам.

В одном из документов за декабрь 2024 года отмечается, что пользователям платформ Meta ежедневно показывается около 15 миллиардов «высокорисковых» мошеннических объявлений — тех, которые имеют явные признаки мошенничества. Другой документ того же периода утверждает, что только эта категория объявлений приносит Meta около $7 миллиардов годового дохода.

Большинство этих мошенничеств исходило от маркетологов, которые были настолько подозрительными, что срабатывали внутренние системы предупреждения Meta.

«Штрафные ставки» вместо блокировки

Документы показывают, что Meta блокирует рекламодателей только в том случае, если ее автоматизированные системы уверены в мошенничестве не менее чем на 95%.

Если же система менее уверена, но все равно считает рекламодателя вероятным мошенником, Meta применяет другую тактику: она взимает с них более высокую плату за рекламу в качестве «штрафа». Идея заключалась в том, чтобы отбить у подозрительных аккаунтов желание размещать объявления.

Документы также показывают, что из-за системы персонализации Meta пользователи, которые один раз нажали на мошенническое объявление, впоследствии видят еще больше подобной рекламы.

Позиция Meta: «Избирательный взгляд»

В ответ на запрос Reuters, представитель Meta Энди Стоун заявил, что документы «представляют выборочный взгляд, который искажает подход Meta к мошенничеству». Он назвал внутреннюю оценку о 10% дохода от мошенничества «приблизительной и чрезмерно широкой», заявив, что позже компания определила, что реальная цифра была ниже, поскольку оценка включала «много» законных объявлений. Обновленную цифру он предоставить отказался.

«Мы агрессивно боремся с мошенничеством, потому что люди на наших платформах не хотят этого контента, легитимные рекламодатели не хотят его, и мы тоже его не хотим», — сказал Стоун, добавив, что за последние 18 месяцев Meta сократила жалобы пользователей на мошенническую рекламу на 58%.

Однако в одном из документов от ноября 2024 года говорится, что каждые шесть месяцев Meta зарабатывает $3,5 миллиарда только от той части мошеннической рекламы, которая представляет «высокий юридический риск» (например, выдача себя за известный бренд или публичное лицо). В документе отмечается, что эта цифра «почти наверняка превышает стоимость любого регуляторного урегулирования».

В другом документе говорится, что руководство компании решило действовать только в ответ на неизбежные действия регуляторов, а не добровольно.

Легче, чем в Google

Собственные исследования Meta показали, что ее продукты стали опорой глобальной экономики мошенничества. Согласно презентации отдела безопасности за май 2025 года, платформы компании были задействованы в трети всех успешных мошеннических схем в США.

Во внутреннем обзоре за апрель 2025 года признается, что конкуренты работают лучше: «На платформах Meta легче рекламировать мошенничество, чем в Google».

Эти откровения появляются на фоне глобального давления со стороны регуляторов. В США Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) расследует Meta за размещение рекламы финансовых афер. В Великобритании регулятор в прошлом году установил, что в 2023 году продукты Meta были задействованы в 54% всех убытков от мошенничества, связанного с платежами, — это больше, чем все другие социальные платформы вместе взятые.

Игнорирование 96% жалоб

Документы свидетельствуют, что в 2023 году Meta игнорировала подавляющее большинство жалоб пользователей. По оценкам сотрудников, еженедельно пользователи Facebook и Instagram подавали около 100 000 действительных жалоб на мошенников, но компания игнорировала или неправильно отклоняла 96% из них.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, один из сотрудников ранее в этом году начал выпускать внутренние отчеты под названием «Scammiest Scammer», где освещал рекламодателя, получившего больше всего жалоб. Однако даже попадание в этот список не гарантировало блокировку. Reuters проверил пять аккаунтов из одного такого отчета и обнаружил, что два из них были активны через шесть месяцев, продолжая рекламировать нелицензионные онлайн-казино.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
