Секреты финансовой свободы: Инвестиционная конференция «Жить на проценты» состоится уже завтра

В субботу, 8 ноября 2025 года, инвестиционное сообщество соберется в Киеве на конференции «Жить на проценты». Эта мера позиционируется как одно из главных событий года, посвященных финансовым стратегиям.

Главная цель конференции — показать участникам, как эффективно приумножить свой капитал и достичь финансовой свободы, генерируя пассивный доход независимо от внешних обстоятельств.

Что будут обсуждать на мероприятии?

Конференция станет площадкой для обмена опытом и обсуждения ключевых аспектов инвестирования:

Эффективные инвестиционные стратегии.

Реальные истории удачного приумножения капитала.

Актуальные тренды и прогнозы денежного рынка.

Среди спикеров конференции — Артем Щербина, директор по инвестициям компании Capital Times.

Как попасть на «Жить на проценты 2025 года»?

Купить билеты можно по ссылке на сайте ивента. Участие доступно как офлайн, так и онлайн.

Присоединяйтесь к конференции и получите возможность стать частью сообщества сознательных и рассудительных украинских инвесторов, умеющих четко определять цели инвестирования и выбирать только действенные стратегии.

Сделайте первую инвестицию в пассивный заработок в будущем — покупайте билеты на «Жить на проценты 2025»!