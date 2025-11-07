В субботу, 8 ноября 2025 года, инвестиционное сообщество соберется в Киеве на конференции «Жить на проценты». Эта мера позиционируется как одно из главных событий года, посвященных финансовым стратегиям.
Секреты финансовой свободы: Инвестиционная конференция «Жить на проценты» состоится уже завтра
Главная цель конференции — показать участникам, как эффективно приумножить свой капитал и достичь финансовой свободы, генерируя пассивный доход независимо от внешних обстоятельств.
Что будут обсуждать на мероприятии?
Конференция станет площадкой для обмена опытом и обсуждения ключевых аспектов инвестирования:
- Эффективные инвестиционные стратегии.
- Реальные истории удачного приумножения капитала.
- Актуальные тренды и прогнозы денежного рынка.
Среди спикеров конференции — Артем Щербина, директор по инвестициям компании Capital Times.
Как попасть на «Жить на проценты 2025 года»?
Купить билеты можно по ссылке на сайте ивента. Участие доступно как офлайн, так и онлайн.
Присоединяйтесь к конференции и получите возможность стать частью сообщества сознательных и рассудительных украинских инвесторов, умеющих четко определять цели инвестирования и выбирать только действенные стратегии.
Сделайте первую инвестицию в пассивный заработок в будущем — покупайте билеты на «Жить на проценты 2025»!
