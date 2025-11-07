Мир без доллара: Возможные риски для мировой валюты (видео)

В новом выпуске объясняем, как доллар стал главной резервной валютой после, почему им до сих пор производится большинство расчетов за нефть, газ и золото, и что изменяют дедолларизацию, юань и золото.

Разбираем, почему доля доллара в резервах центральных банков медленно снижается, почему золото возвращается в топ активов, как Китай продвигает юань через свопы и кредиты и почему все это не означает мгновенного краха доллара, но перестраивает мировую финансовую систему. Что это значит для инвесторов и сэкономщиков? Стоит ли бояться «обвала доллара» и бросаться в золото или юань?