Дубай возглавил рейтинг лучших городов для самых богатых

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 ноября 2025, 17:55 Читати українською

Дубай возглавил рейтинг лучших городов для самых богатых

Дубай признан самым привлекательным городом в мире для самых богатых людей, что позволило ему занять первое место в новом глобальном рейтинге. Эмираты привлекают мировую элиту благодаря нулевым налогам на богатство и наследство, высокому уровню безопасности и развитой инфраструктуре для семей. Об этом говорится в исследовании международного брокера недвижимости Savills Plc, сообщает Bloomberg 7 ноября.

Дубай признан самым привлекательным городом в мире для самых богатых людей, что позволило ему занять первое место в новом глобальном рейтинге.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Налоговый рай и семейные ценности

Согласно отчету Savills, в котором были проанализированы 30 городов мира, Дубай активно привлекает состоятельных мигрантов благодаря своим ключевым преимуществам:

  • Нулевые налоги: В эмирате отсутствуют налоги на наследство, прирост капитала и личное богатство.
  • Инфраструктура для семей: Дубай является лидером индекса по количеству международных школ, опережая другие города «со значительным отрывом». Savills отмечает, что «многие международные школы сообщают о длинных списках ожидания, поскольку в город переезжают новые семьи».
  • Высокий уровень безопасности.

Дополнительным стимулом является программа «золотой визы» ОАЭ, которая предлагает 10-летний вид на жительство с низкими налогами в обмен на инвестицию в размере 2 миллионов дирхамов (около $544 550).

Смена приоритетов: от финансов к технологиям

Исследование Savills фиксирует восстановление глобального богатства после спада 2022 года, причем Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует самые быстрые темпы роста. В 2024 году в мире появилось 680 000 новых долларовых миллионеров (+1,2% за год), а к 2029 году их количество, по прогнозам, вырастет еще на 5 миллионов.

Отчет отмечает «четкий сдвиг от традиционных финансовых центров» к «технологически ориентированным городам». В качестве примера, Шэньчжэнь и Бангалор продемонстрировали трехзначный рост количества миллионеров за последнее десятилетие.

На этом фоне традиционные центры теряют позиции из-за неблагоприятной налоговой политики. Лондон, получивший наивысший балл по «стилю жизни», существенно просел в общем рейтинге из-за британской налоговой системы, особенно из-за налога на наследство. Это, по словам исследователей, оказало «охлаждающий эффект» на спрос на элитную недвижимость со стороны старшего поколения состоятельных людей.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают GuitarHero, stas12345 и 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами