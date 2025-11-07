Дубай возглавил рейтинг лучших городов для самых богатых

Дубай признан самым привлекательным городом в мире для самых богатых людей, что позволило ему занять первое место в новом глобальном рейтинге. Эмираты привлекают мировую элиту благодаря нулевым налогам на богатство и наследство, высокому уровню безопасности и развитой инфраструктуре для семей. Об этом говорится в исследовании международного брокера недвижимости Savills Plc, сообщает Bloomberg 7 ноября.

Налоговый рай и семейные ценности

Согласно отчету Savills, в котором были проанализированы 30 городов мира, Дубай активно привлекает состоятельных мигрантов благодаря своим ключевым преимуществам:

Нулевые налоги: В эмирате отсутствуют налоги на наследство, прирост капитала и личное богатство.

Инфраструктура для семей: Дубай является лидером индекса по количеству международных школ, опережая другие города «со значительным отрывом». Savills отмечает, что «многие международные школы сообщают о длинных списках ожидания, поскольку в город переезжают новые семьи».

Высокий уровень безопасности.

Дополнительным стимулом является программа «золотой визы» ОАЭ, которая предлагает 10-летний вид на жительство с низкими налогами в обмен на инвестицию в размере 2 миллионов дирхамов (около $544 550).

Смена приоритетов: от финансов к технологиям

Исследование Savills фиксирует восстановление глобального богатства после спада 2022 года, причем Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует самые быстрые темпы роста. В 2024 году в мире появилось 680 000 новых долларовых миллионеров (+1,2% за год), а к 2029 году их количество, по прогнозам, вырастет еще на 5 миллионов.

Отчет отмечает «четкий сдвиг от традиционных финансовых центров» к «технологически ориентированным городам». В качестве примера, Шэньчжэнь и Бангалор продемонстрировали трехзначный рост количества миллионеров за последнее десятилетие.

На этом фоне традиционные центры теряют позиции из-за неблагоприятной налоговой политики. Лондон, получивший наивысший балл по «стилю жизни», существенно просел в общем рейтинге из-за британской налоговой системы, особенно из-за налога на наследство. Это, по словам исследователей, оказало «охлаждающий эффект» на спрос на элитную недвижимость со стороны старшего поколения состоятельных людей.