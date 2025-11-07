НБУ установил новые курсы валют на понедельник: доллар дешевеет

НБУ определил новые курсы гривны к иностранным валютам на понедельник, 10 ноября. Согласно данным на сайте регулятора, курс доллара упал на 10 копеек.

Курс доллара

На понедельник НБУ установил такой курс доллара: 41,9782 грн. Это на 10 копеек меньше, чем в пятницу (42,0836).

Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).

В то же время курс евро на понедельник был установлен на отметке — 48,5058, что на 2 копейки меньше, чем в пятницу (48,5224).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Курс польского злотого

НБУ на понедельник установил такой курс польского злотого: 11,4085 (в пятницу курс был 11,4170).

