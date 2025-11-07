Рынок акций США у «критической точки» на фоне распродажи технологических гигантов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 ноября 2025, 16:21 Читати українською

Рынок акций США у «критической точки» на фоне распродажи технологических гигантов

Американский фондовый рынок вошел в фазу турбулентности, заставляя трейдеров внимательно следить за ключевыми техническими уровнями поддержки. На фоне распродажи акций технологических компаний индекс S&P 500 тестирует важные пороги, пробитие которых может свидетельствовать о начале более глубокой коррекции. Об этом сообщает Bloomberg 7 ноября.

Американский фондовый рынок вошел в фазу турбулентности, заставляя трейдеров внимательно следить за ключевыми техническими уровнями поддержки.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Распродажа и ключевые уровни поддержки

Сомнения инвесторов относительно того, окупятся ли миллиардные инвестиции в искусственный интеллект (ИИ), в сочетании с завышенными оценками акций, привели к падению индекса S&P 500. В четверг индекс опустился до 6720,32 пункта — самого низкого уровня за две недели. В целом S&P 500 снизился на 2,5% от своего последнего рекорда.

Теперь внимание аналитиков приковано к 50-дневной скользящей средней на уровне 6665 пунктов, которая выступает главной линией обороны.

Падение ниже этого уровня станет сигналом о «появлении технических трещин» на рынке, считает Тайлер Ричи, технический аналитик Sevens Report.

В то же время возвращение индекса выше 6748,10 (21-дневная скользящая средняя) вероятно восстановит аппетит к риску.

Аналитики JPMorgan Chase & Co. также называют диапазон 6740 — 6800 важным техническим уровнем, а более серьезная среднесрочная поддержка находится на уровне 6640. Пробитие последнего станет «существенным медвежьим сигналом».

Причины распродажи

Трейдеры начали активно продавать акции в четверг после публикации данных Challenger, Gray & Christmas Inc. Отчет показал, что в октябре компании объявили о наибольшем количестве сокращений рабочих мест за любой октябрь за более чем два десятилетия. Отмечается, что этот процесс ускоряется из-за сокращения расходов, связанного с внедрением ИИ.

Эти новости усилили обеспокоенность по поводу завышенных оценок технологических компаний. Индекс Bloomberg Magnificent Seven (который отслеживает «Великолепную семерку» техногигантов) в четверг упал на 2%.

Анализ технических графиков приобрел особую важность, поскольку рынок находится в условиях информационного вакуума:

  • «Шатдаун» правительства США остановил публикацию официальных экономических данных.
  • Сезон отчетности уже прошел свой пик.
  • Сохраняется неопределенность в отношении политики ФРС.

Инвестируйте в образование — это лучший старт. Выбирайте обучение на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами