Рынок акций США у «критической точки» на фоне распродажи технологических гигантов

Американский фондовый рынок вошел в фазу турбулентности, заставляя трейдеров внимательно следить за ключевыми техническими уровнями поддержки. На фоне распродажи акций технологических компаний индекс S&P 500 тестирует важные пороги, пробитие которых может свидетельствовать о начале более глубокой коррекции. Об этом сообщает Bloomberg 7 ноября.

Распродажа и ключевые уровни поддержки

Сомнения инвесторов относительно того, окупятся ли миллиардные инвестиции в искусственный интеллект (ИИ), в сочетании с завышенными оценками акций, привели к падению индекса S&P 500. В четверг индекс опустился до 6720,32 пункта — самого низкого уровня за две недели. В целом S&P 500 снизился на 2,5% от своего последнего рекорда.

Теперь внимание аналитиков приковано к 50-дневной скользящей средней на уровне 6665 пунктов, которая выступает главной линией обороны.

Падение ниже этого уровня станет сигналом о «появлении технических трещин» на рынке, считает Тайлер Ричи, технический аналитик Sevens Report.

В то же время возвращение индекса выше 6748,10 (21-дневная скользящая средняя) вероятно восстановит аппетит к риску.

Аналитики JPMorgan Chase & Co. также называют диапазон 6740 — 6800 важным техническим уровнем, а более серьезная среднесрочная поддержка находится на уровне 6640. Пробитие последнего станет «существенным медвежьим сигналом».

Причины распродажи

Трейдеры начали активно продавать акции в четверг после публикации данных Challenger, Gray & Christmas Inc. Отчет показал, что в октябре компании объявили о наибольшем количестве сокращений рабочих мест за любой октябрь за более чем два десятилетия. Отмечается, что этот процесс ускоряется из-за сокращения расходов, связанного с внедрением ИИ.

Эти новости усилили обеспокоенность по поводу завышенных оценок технологических компаний. Индекс Bloomberg Magnificent Seven (который отслеживает «Великолепную семерку» техногигантов) в четверг упал на 2%.

Анализ технических графиков приобрел особую важность, поскольку рынок находится в условиях информационного вакуума: