7 ноября 2025, 15:12 Читати українською

Еврокомиссия ужесточает правила: Введены новые ограничения на выдачу многократных виз для граждан рф

Европейская Комиссия (ЕК) приняла решение от 6 ноября 2025 года, которым устанавливаются адаптированные, более ограничительные правила выдачи многократных краткосрочных виз (Шенгенских виз) гражданам российской федерации, проживающим и подающим документы на территории рф.

Европейская Комиссия (ЕК) приняла решение от 6 ноября 2025 года, которым устанавливаются адаптированные, более ограничительные правила выдачи многократных краткосрочных виз (Шенгенских виз) гражданам российской федерации, проживающим и подающим документы на территории рф.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиОтмечается, что это решение является реакцией на неоправданную и непровоцированную агрессивную войну россии против Украины, существенно изменившую миграционные риски и угрозы безопасности, связанные с российскими заявителями.
Фото: freepik.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отмечается, что это решение является реакцией на неоправданную и непровоцированную агрессивную войну россии против Украины, существенно изменившую миграционные риски и угрозы безопасности, связанные с российскими заявителями.

Причины ужесточения ограничений

В решении ЕК указано, что военные действия, а также действия России, несущие угрозу, требуют более тщательной проверки заявителей:

  • Риски безопасности: Рост миграционных рисков и угроз внутренней безопасности ЕС.
  • Подрывная деятельность: риск использования виз для содействия пропаганде, поддерживающей агрессивную войну, или для участия в других подрывных действиях в ущерб ЕС.
  • Шпионаж и саботаж: Угрозы кибер- и промышленного шпионажа, а также акты саботажа на территории стран-членов и в международных водах Балтийского моря.

Кто получит многократную визу (на исключительных условиях)

Новые правила ограничивают возможность получения многократных виз, предоставляя такое право только четко определенным группам заявителей, имеющих пониженный профиль риска.

  • Близкие родственники: Мужчины/жены, дети (включая усыновленные), родители граждан рф, легально проживающие в странах-членах ЕС, или граждан самого Евросоюза. Срок действия: Один год при условии, что заявитель законно использовал три визы в течение предыдущих двух лет.
  • Транспортные работники (в профессиональном качестве): Моряки, водители грузовиков и автобусов, члены экипажей поездов. Срок действия: Девять месяцев при условии, что заявитель законно использовал две визы в течение предыдущих двух лет.

Исключения

Решение сохраняет возможность для стран-членов ЕС выдавать многократные визы на срок до пяти лет в оправданных индивидуальных случаях. Это может касаться:

Диссиденты, независимые журналисты, правозащитники, представители гражданского общества и другие уязвимые категории, а также их близкие родственники.

Это решение касается только граждан россии, которые подают документы в россии, и не распространяется на граждан других стран, проживающих в россии, если они не имеют российского гражданства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
