Еврокомиссия ужесточает правила: Введены новые ограничения на выдачу многократных виз для граждан рф

Европейская Комиссия (ЕК) приняла решение от 6 ноября 2025 года, которым устанавливаются адаптированные, более ограничительные правила выдачи многократных краткосрочных виз (Шенгенских виз) гражданам российской федерации, проживающим и подающим документы на территории рф.

Отмечается, что это решение является реакцией на неоправданную и непровоцированную агрессивную войну россии против Украины, существенно изменившую миграционные риски и угрозы безопасности, связанные с российскими заявителями.

Причины ужесточения ограничений

В решении ЕК указано, что военные действия, а также действия России, несущие угрозу, требуют более тщательной проверки заявителей:

Риски безопасности: Рост миграционных рисков и угроз внутренней безопасности ЕС.

Подрывная деятельность: риск использования виз для содействия пропаганде, поддерживающей агрессивную войну, или для участия в других подрывных действиях в ущерб ЕС.

Шпионаж и саботаж: Угрозы кибер- и промышленного шпионажа, а также акты саботажа на территории стран-членов и в международных водах Балтийского моря.

Кто получит многократную визу (на исключительных условиях)

Новые правила ограничивают возможность получения многократных виз, предоставляя такое право только четко определенным группам заявителей, имеющих пониженный профиль риска.

Близкие родственники: Мужчины/жены, дети (включая усыновленные), родители граждан рф, легально проживающие в странах-членах ЕС, или граждан самого Евросоюза. Срок действия: Один год при условии, что заявитель законно использовал три визы в течение предыдущих двух лет.

Транспортные работники (в профессиональном качестве): Моряки, водители грузовиков и автобусов, члены экипажей поездов. Срок действия: Девять месяцев при условии, что заявитель законно использовал две визы в течение предыдущих двух лет.

Исключения

Решение сохраняет возможность для стран-членов ЕС выдавать многократные визы на срок до пяти лет в оправданных индивидуальных случаях. Это может касаться:

Диссиденты, независимые журналисты, правозащитники, представители гражданского общества и другие уязвимые категории, а также их близкие родственники.

Это решение касается только граждан россии, которые подают документы в россии, и не распространяется на граждан других стран, проживающих в россии, если они не имеют российского гражданства.