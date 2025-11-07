Европейская Комиссия (ЕК) приняла решение от 6 ноября 2025 года, которым устанавливаются адаптированные, более ограничительные правила выдачи многократных краткосрочных виз (Шенгенских виз) гражданам российской федерации, проживающим и подающим документы на территории рф.
Еврокомиссия ужесточает правила: Введены новые ограничения на выдачу многократных виз для граждан рф
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Отмечается, что это решение является реакцией на неоправданную и непровоцированную агрессивную войну россии против Украины, существенно изменившую миграционные риски и угрозы безопасности, связанные с российскими заявителями.
Причины ужесточения ограничений
В решении ЕК указано, что военные действия, а также действия России, несущие угрозу, требуют более тщательной проверки заявителей:
- Риски безопасности: Рост миграционных рисков и угроз внутренней безопасности ЕС.
- Подрывная деятельность: риск использования виз для содействия пропаганде, поддерживающей агрессивную войну, или для участия в других подрывных действиях в ущерб ЕС.
- Шпионаж и саботаж: Угрозы кибер- и промышленного шпионажа, а также акты саботажа на территории стран-членов и в международных водах Балтийского моря.
Кто получит многократную визу (на исключительных условиях)
Новые правила ограничивают возможность получения многократных виз, предоставляя такое право только четко определенным группам заявителей, имеющих пониженный профиль риска.
- Близкие родственники: Мужчины/жены, дети (включая усыновленные), родители граждан рф, легально проживающие в странах-членах ЕС, или граждан самого Евросоюза. Срок действия: Один год при условии, что заявитель законно использовал три визы в течение предыдущих двух лет.
- Транспортные работники (в профессиональном качестве): Моряки, водители грузовиков и автобусов, члены экипажей поездов. Срок действия: Девять месяцев при условии, что заявитель законно использовал две визы в течение предыдущих двух лет.
Исключения
Решение сохраняет возможность для стран-членов ЕС выдавать многократные визы на срок до пяти лет в оправданных индивидуальных случаях. Это может касаться:
Диссиденты, независимые журналисты, правозащитники, представители гражданского общества и другие уязвимые категории, а также их близкие родственники.
Это решение касается только граждан россии, которые подают документы в россии, и не распространяется на граждан других стран, проживающих в россии, если они не имеют российского гражданства.
Комментарии